Un pompier a murit în Portugalia după ce a intervenit pentru stingerea unui incendiu de pădure

Un pompier a murit în Portugalia după ce a fost rănit grav luptându-se cu un incendiu de pădure, a anunţat sâmbătă preşedinţia portugheză într-un comunicat, potrivit agenției de știri AFP, citate de News.ro.

Preşedinţia a transmis condoleanţe familiei pompierului „care şi-a pierdut viaţa în mod tragic după ce a luptat direct împotriva incendiilor forestiere din comuna Sabugal”, în nordul ţării.

Este a patra victimă a incendiilor din această vară în Portugalia. Potrivit presei portugheze, pompierul în vârstă de 45 de ani lucra pentru o companie privată de stingere a incendiilor.

Portugalia, la fel ca vecina sa Spania, unde au murit de asemenea patru persoane, se confruntă cu incendii devastatoare care au mistuit peste 60.000 de hectare, în ciuda scăderii temperaturilor care a îmbunătăţit situaţia, potrivit Protecţiei Civile.

Conform datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), aproape 278.000 de hectare de teren au ars de la începutul anului în Portugalia. În 2017, peste 563.000 de hectare au fost mistuite de incendii care au provocat moartea a 119 persoane, un record de când EFFIS a început să înregistreze aceste date în 2006.

Peninsula Iberică este puternic afectată de schimbările climatice, care provoacă valuri de căldură şi secete mai lungi, uscând vegetaţia şi favorizând astfel incendiile forestiere, potrivit experţilor.