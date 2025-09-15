Investigație ReporterIS: Rețeaua de putere din jurul Companiei Naționale de Investiții, condusă din 2013 de Manuela Pătrășcoiu / Aceiași oameni conduc CNI și Casa Constructorului / Media salariilor la CNI în 2024: 25.000 de lei/angajat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O investigație ReporterIS dezvăluie rețeaua de putere și de interese transpartinice din jurul Companiei Naționale de Investiții ((CNI), condusă din 2013 de Manuela Pătrășcoiu. Vorbim de un mamut cu un buget anual de peste 2,5 miliarde lei, bani publici, cu 370 de angajați și un salariu mediu brut lunar de 25.000 de lei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Finii sunt directori, cumnatul conduce Casa Socială a Constructorilor, altă fabrică de bani. Pătrășcoiu e asimilată PSD, sora sa este senator AUR, un șef din CNI a candidat la Parlament din partea PNL.

Citește și:

Surori din Bacău, una director, alta senator

La conducerea CNI din 2013, Manuela Pătrășcoiu (55 de ani) a fost anterior, 2002–2013, director economic la aceeași companie. Originară din Bacău, Pătrășcoiu o are ca soră pe Daniela Ștefănescu. Din iarna anului trecut, Ștefănescu este senator AUR de Bacău.

Înainte de a fi parlamentar, sora a fost consilier la Secretariatul General al Guvernului. Cele două surori dețin mai multe hectare de teren în județul Bacău, dar și două case în comuna Palanca, proprietățile acestea fiind moștenite.

Daniela Ștefănescu a fost consilier la Evidența Persoanelor Bacău (2018-2019) și, următorii ani, consilier la Corpul de control al prim-ministrului. Are o casă în Bacău și două apartamente în București.

Cumnatul conduce CSC

Soțul surorii, Cristian Ștefănescu, este director la Casa Socială a Constructorilor (CSC), organizație paritară de protecție socială a sectorului de construcții formată din patronate și sindicate. „Sunt peste 400 de companii membre. Fiecare, în perioada de întrerupere a activității, poate să acorde așa zisul șomaj tehnic, cum se chema. În mare, cam asta înseamnă. Numai că statul este exclus, presiunea pe bugetul de stat a scăzut”, a explicat Cristian Ștefănescu care e misiunea CSC.

Adică, iarna, CSC achită membrilor săi, salariați în construcții, o indemnizație care este de 75% din media pe ultimele trei luni a salariului de bază brut.

Casa Socială are trei mari surse pentru constituirea fondului de protecție socială:

* 1% contribuția salariaților. Procentul este din valoarea salariului de bază brut, fără sporuri, al angajaţilor companiilor. Această cotă se reţine şi se virează lunar

* 1,5% contribuția companiilor. Din valoarea realizată şi încasată a producţiei de construcţii sau din valoarea producţiei-marfă vândute şi încasate

* 0,5% contribuția beneficiarilor lucrărilor de construcții. Procentul se aplică la valoarea devizului de construcţii

Toate acestea se colectează, se creează fondul, iar mare parte se întorc ca indemnizații de protecție socială și pentru formarea profesională.

cumnatul Manuelei Pătrășcoiu, șefă CNI, este Cristian Ștefănescu, directorul Casei Sociale a Constructorilor, organism care a adus alături cele mai tari companii din domeniul construcțiilor. CSC a fost constituită prin lege, dar apartenența la grupare este opțională.

În Consiliul de Administrație sunt patru reprezentanți sindicali, patru patronali și trei cenzori. Din partea patronatelor, unul este Cristian Erbașu, proprietarul grupului de firme cu același nume.

Iar unul dintre cenzori este Daniela Orodel. Dar aceeași Daniela Orodel este director economic la Compania Națională de Investiții unde Erbașu are contracte de zeci de milioane de euro.

În declarația de avere completată în 2024, Daniela Orodel a mențional venituri de la CNI, pentru anul anterior, în valoare de 786.814 lei = 65.567 lei = 13.113 euro/net medie lunară.

De la CSC, Daniela Orodel a încasat aferent anului 2023 o sumă totală de 54.500 lei = 4.541 lei/net medie lunară.

Citește restul investigației pe ReporterIS