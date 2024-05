Inundaţii severe în capitala Turciei, Ankara; sunt aşteptate precipitaţii suplimentare

Capitala Turciei, Ankara, a fost lovită de inundaţii severe marţi noapte, iar autorităţile avertizează că urmează noi precipitaţii, informează DPA.

Principalele artere rutiere s-au transformat în râuri în Ankara după ce ploi abundente s-au abătut asupra Turciei. Au fost inundate magazine, iar în imaginile difuzate de Agenţia de presă DHA, apar autovehicule care sunt luate de ape.

Inundaţiile au provocat de asemenea perturbarea transportului cu metroul în Ankara, iar alimentarea cu electricitate a fost întreruptă pe anumite tronsoane din motive de siguranţă, au spus autorităţile marţi seară. Echipele de intervenţie lucrează la restabilirea serviciului.

Serviciul meteo turc a avertizat în legătură cu precipitaţii suplimentare în Ankara şi în alte zone din regiunea Anatolia. Sunt de asemenea aşteptate furtuni în Marea Neagră.

