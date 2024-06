Între școală și Euro 2024: Lamine Yamal (Spania), care va împlini 17 ani înaintea finalei, promovează examenele și se pregătește pentru Georgia

„Sincer să fiu, le-am văzut pe telefon și mi-au spus că am trecut, așa că am închis aplicația, am sunat-o pe mama și i-am spus”, a declarat Yamal. Adolescentul, care va împlini 17 ani cu o zi înainte de finala Euro 2024, a dezvăluit la începutul turneului că și-a adus temele cu el la Euro. „Nu”, a spus el râzând într-un interviu acordat COPE, când a fost întrebat dacă coechipierii săi se asigurau că ține pasul cu temele. „Învăț de unul singur, dar ei mai fac niște glume de genul «Du-te și învață acum…».”

„Avem mult timp liber, iar când sunt în camera mea și nu am nimic de făcut, iau iPad-ul și îmi fac temele. Când Nico (Williams) și Fermín (López) mă cheamă să ne jucăm pe PlayStation, cobor cu ei”, a afirmat Lamine Yamal, citat de ESPN.

La vârsta de 16 ani și 338 de zile, Yamal a devenit cel mai tânăr fotbalist care a jucat vreodată la Campionatul European, debutând în meciul de deschidere al Spaniei împotriva Croației. A jucat în toate cele trei meciuri ale Spaniei la turneu, contribuind la calificarea în fazele eliminatorii ca singura echipă cu un record de victorii de 100%. Spania întâlnește Georgia la Köln pentru un loc în sferturile de finală, duminică.