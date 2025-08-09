INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român

Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost întâmplătoare.

„Am fost contactată de protocolul Administrației Prezidențiale și am confirmat colaborarea. Este o onoare pentru orice brand să fie solicitat într-un astfel de moment”, a declarat Irina Schrotter pentru G4Media. Designerul spune că outfiturile alese pentru vizita de stat au fost realizate la comandă, pe măsură, într-un timp record de doar trei zile.

Rochia purtată de partenera lui Nicușor Dan face parte din colecția actuală a brandului, iar prețul său de referință, în varianta disponibilă online, este de 3.950 lei. „Administrația Prezidențială nu primește cadouri. Produsele sunt puse la dispoziție și se returnează până la finalul mandatului”, a explicat Irina Schrotter.

„Este un semnal puternic pentru susținerea designului autohton. Dacă ne uităm la Casa Regală a Marii Britanii, observăm că Prințesa de Wales poartă exclusiv designeri englezi. Brandul nostru este furnizor al Casei Regale a României de 13 ani și ne bucurăm să vedem continuitate în acest tip de mesaj”, a adăugat ea.

Irina Schrotter nu este la prima colaborare cu figuri oficiale. De-a lungul timpului, a lucrat cu Carmen Iohannis, dar și cu alte personalități din sfera politică și diplomatică. „Imaginea celor care ne reprezintă este importantă pentru toți românii. Până la urmă, ei ne reprezintă pe noi”, a comentat creatoarea de modă.

Recunoscută ca unul dintre ambasadorii modei românești peste hotare, Irina Schrotter nu ascunde dificultățile industriei: „Provocările sunt din ce în ce mai sofisticate, mai ales pentru că piața de modă din România nu este organizată ca în Occident. Noi lucrăm totul pe riscul nostru. De aceea, gesturile de susținere din partea liderilor politici sunt cu atât mai valoroase. În contextul actual, o astfel de alegere e mai mult decât stil, e solidaritate cu România.”

Moda ca vector diplomatic

Poate fi moda un limbaj diplomatic în sine? Pentru Irina Schrotter, răspunsul este ferm: „Indiscutabil, da. Imaginea precede orice conversație. Dacă impresia transmisă e corectă, ești imediat acceptat. E un avantaj imens, pentru că înseamnă timp câștigat, bariere depășite.”

Designerul explică și care ar fi elementele definitorii ale unei garderobe oficiale pentru reprezentarea României: „Stilul personal e esențial, dar trebuie să fie adaptat la context. În diplomație, codul vestimentar presupune o eleganță discretă. Ai loc pentru personalitate, dar limitele sunt clar trasate. Nimic nu trebuie să pună în pericol obiectivele diplomatice.”

Pentru Irina Schrotter, hainele nu sunt un detaliu superficial, ci o parte integrantă a comunicării nonverbale, cu o putere reală de a deschide uși. „În diplomație, o ținută corectă transmite respect față de interlocutor, față de instituție și față de protocolul țării gazdă. Un diplomat bine îmbrăcat este un diplomat care comunică subtil, dar eficient.”

„Brandul meu va continua să contribuie, atât cât poate, la imaginea României. Nu doar pentru că este o responsabilitate, ci pentru că este un mod de a arăta că și în modă, România are un cuvânt de spus”, a mai spus ea.