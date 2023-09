Internship&trainee marathon: recrutarea tinerilor din România în era digitală (Parteneriat)

30.8% dintre tineri consideră luna septembrie una dintre cele mai bune perioade pentru începerea unui job

În lumea dinamică a carierei, intrarea pe piața muncii reprezintă o provocare pentru studenți, proaspăt absolvenți sau tineri profesioniști. Pentru a le ușura această etapă, Internship&Trainee Marathon, un proiect Hipo, a devenit primul și cel mai mare ”maraton de joburi” care înglobează și promovează programe de calitate de internship/trainee/management trainee/joburi entry-level/stagii de practică către 800.000 de tineri.

Desfășurându-se pe tot parcursul anului, Internship&Trainee Marathon eficientizează și îmbunătățește interacțiunea candidați-angajatori în special în perioadele ”de vârf” pentru candidați precum luna septembrie, considerată una dintre cele mai bune pentru inceperea unui job de către 30.8% din tineri. (Generation Z Behavior On The Romanian Labor Market In 2023)

”Pe lângă perioadele ideale în care Internship&Trainee Marathon reprezintă liantul dintre angajatori și candidați, proiectul atinge peste 70% din generația 2023 de studenți și absolvenți cu studii economice sau tehnice, folosind un mix de canale digitale. De asemenea, faptul că acesta se desfășoară în exclusivitate pe platforma online Hipo, oferă programelor o vizibilitate premium în fața candidaților, 77.5% din tineri folosind portaluri de joburi pentru a fi la curent cu noutățile și ofertele din piața muncii.” – Mădălina Vătafu, Project Manager

Internship&Trainee Marathon devine rapid destinația preferată pentru tinerii în căutarea primului lor pas în carieră. Astfel, proiectul aduce în același loc o varietate de angajatori, o diversitate de oportunități, o multitudine de resurse de carieră prin care candidații își pot crește nivelul de angajabilitate, dar și componenta de inovație prin următoarele inițiative:

Pe 23 mai 2023, pentru prima dată în România, am sărbătorit National Intern Day. Eforturile și importanța internilor, dar și programele de internship de calitate au fost aduse sub lumina reflectoarelor. Angajatorii și-au nominalizat programele de internship, iar tinerii le-au votat. 860 de voturi mai tarziu, a fost lansat rankingul unic: 60 Best Internship Programs in 2023 . Pregătirile pentru a ediția din 2024 au început.

Summer Career Fair a fost cel mai vizitat târg de carieră online din vara aceasta. Cu peste 90.000 de vizitatori pe microsite, milioane de impresii în campaniile digitale, 12 ONG-uri studențești partenere și 10.000 flyere distribuite, a fost evenimentul care a ajutat mii de tineri să se distreze vara aceasta, fără grija găsirii unui job.

