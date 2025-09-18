Inter Miami a ajuns la un acord cu Lionel Messi pentru prelungirea contractului după 2026, potrivit ESPN
Inter Miami și Lionel Messi sunt aproape de a finaliza un nou contract pe mai mulți ani pentru campionul mondial argentinian, potrivit informațiilor ESPN.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Lionel Messi, posibilă înțelegere cu Inter Miami pentru prelungirea contractului. Argentinianul ar putea juca până la 41 de ani
De altfel, coproprietarul clubului, Jorge Mas, declarase anterior că clubul va face tot ce îi stă în putere pentru a se asigura că Messi semnează o prelungire a contractului și își încheie cariera în sudul Floridei.
Sosit la Inter Miami în iulie 2023, cu un contract pe 2 ani (scadent în decembrie 2025), Messi a avut un impact real asupra clubului, propulsând Inter Miami către trofeul Leagues Cup la doar câteva săptămâni după debut. În 2025, Messi a disputat 36 de meciuri pentru Inter Miami și a reușit 28 de goluri și 12 pase decisive în toate competițiile.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.