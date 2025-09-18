Inter Miami a ajuns la un acord cu Lionel Messi pentru prelungirea contractului după 2026, potrivit ESPN

Inter Miami și Lionel Messi sunt aproape de a finaliza un nou contract pe mai mulți ani pentru campionul mondial argentinian, potrivit informațiilor ESPN.

De altfel, coproprietarul clubului, Jorge Mas, declarase anterior că clubul va face tot ce îi stă în putere pentru a se asigura că Messi semnează o prelungire a contractului și își încheie cariera în sudul Floridei.

Sosit la Inter Miami în iulie 2023, cu un contract pe 2 ani (scadent în decembrie 2025), Messi a avut un impact real asupra clubului, propulsând Inter Miami către trofeul Leagues Cup la doar câteva săptămâni după debut. În 2025, Messi a disputat 36 de meciuri pentru Inter Miami și a reușit 28 de goluri și 12 pase decisive în toate competițiile.