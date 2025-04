Intențiile lui Putin în Ucraina sunt dezvăluite de ofensivele pe care Rusia le desfășoară în zone-cheie (Institutul pentru Studiul Războiului)

Una dintre temele-cheie ale războiului din Ucraina din ultimele luni a fost efortul continuu al Rusiei de a cuceri Pokrovsk. Controlul orașului, pe care presa rusă îl numește „poarta de acces către Donețk”, ar permite Moscovei să perturbe grav liniile de aprovizionare ucrainene de-a lungul frontului de est, scrie The Telegraph.

De asemenea, cucerirea acestuia ar impulsiona campania Rusiei de cucerire a orașului Ceasov Iar, care se află pe un teren mai înalt, oferind posibilitatea de a controla o zonă mai largă.

Cu toate acestea, resursele uriașe utilizate de Moscova în încercarea sa de a prelua controlul asupra Pokrovskului oferă un indiciu cu privire la intențiile lui Vladimir Putin în Ucraina, potrivit analiștilor de la Institute for the Study of War, un important grup de reflecție american.

Acesta afirmă că forțele ruse urmăresc în prezent trei obiective tactice distincte în direcția Pokrovsk, dar că operațiunile ucrainene cu drone și contraatacurile localizate continuă să le complice progresele în zonă.

„Forțele ruse au petrecut ultimele 13 luni și au pierdut tancuri în valoare de peste cinci divizii și mii de soldați atacând spre Pokrovsk și încercând să cucerească orașul”, a afirmat ISW.

Ei au declarat că operațiunile ofensive rusești „evidențiază hotărârea președintelui rus Vladimir Putin de a cuceri întreaga Ucraină prin mijloace militare cu orice preț, dacă nu poate face acest lucru prin negocieri”.

„Viitoarele atacuri rusești asupra și în Pokrovsk… nu ar face decât să genereze pierderi mai mari de trupe și de materiale, dacă armata rusă este chiar capabilă să desfășoare astfel de operațiuni după ce a suferit pierderi semnificative de vehicule blindate și de personal în ultimii trei ani de luptă”, au adăugat analiștii.

ISW a declarat că este probabil ca comandanții ruși să fie dispuși să întreprindă aceste operațiuni pe termen lung „deoarece operează în baza presupunerii sau cu cunoașterea directă a faptului că Putin nu intenționează să pună capăt războiului din Ucraina în viitorul apropiat”.

„Putin a articulat anterior o teorie a victoriei care presupune că armata rusă va fi capabilă să continue avansurile treptate, târâtoare, în Ucraina pe termen nelimitat și a indicat în mod repetat că nu este interesat de o rezolvare a războiului în alți termeni decât cei pe care îi dictează”, au continuat aceștia.

„Evaluarea anuală a amenințării 2025 a Biroului Directorului Serviciului Național de Informații al SUA (ODNI) a evaluat în martie 2025 că Putin rămâne angajat să urmărească capitularea Ucrainei prin mijloace atât diplomatice, cât și militare.

„ISW continuă să evalueze că Putin nu are niciun interes să pună capăt războiului și intenționează să continue să lupte până când își va atinge obiectivele în Ucraina, care sunt răsturnarea actualului guvern ucrainean și distrugerea categorică a armatei ucrainene.”