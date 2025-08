Heung-min Son se desparte de Tottenham Hotspurs după 10 ani la club: „A fost cea mai grea decizie din viața mea”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Veteranul celor de la Tottenham Hotspurs, Heung-min Son, a anunțat, sâmbătă, că a decis să se despartă de clubul la care a jucat 10 ani și pentru care a reprezentat un pilon de bază în atac.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Son, în vârstă de 33 de ani, părăsește Spurs după ce a reușit să aducă clubului un nou trofeu după o secetă de 17 ani. Sud-coreeanul a informat clubul și pe noul antrenor Thomas Frank despre alegerea sa de a-și începe o nouă aventură în cariera sa fotbalistică.

„Am cerut să plec de la Spurs. Decizia mea este luată, am făcut tot ce am putut aici și am nevoie de o nouă provocare acum. Este cea mai dificilă decizie din viața mea. Am venit în nordul Londrei ca un copil. Plec ca un bărbat”.

„Am nevoie de o mică schimbare, zece ani este mult timp. Am venit în nordul Londrei când eram copil, 23 de ani, atât de tânăr. Părăsesc acest club ca un bărbat, un om foarte mândru”, a explicat Son.

Son a adunat 454 de apariții la Tottenham, în care a marcat de 173 de ori și a pasat decisiv de 101 ori. El a venit la formația londoneză în 2015, de la Bayer Leverkusen.

Cea mai probabilă destinație pentru sud-coreean este MLS, întrucât cei de la Los Angeles FC au demarat negocierile pentru a-l aduce pe Son, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano.