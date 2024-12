Injecții cu spermă de somon împotriva ridurilor, trend în cosmetica italiană / Costul unei singure ședințe variază între 500 și 1.000 de euro

Printre cele mai mediatizate noutăți din lumea frumuseții se numără tratamentul facial cu spermă de somon, o tehnică care promite să regenereze pielea și să încetinească semnele de îmbătrânire. Testată deja de celebrități precum Kim Kardashian (foto) și Jennifer Aniston și de mulți alți iubitori de retușuri, această tendință ascunde însă o latură mai puțin cunoscută, începând cu originea a ceea ce se injectează de fapt, scrie La Reppublica.

Nu este vorba de spermă „brută”, ci de un ingredient activ cunoscut sub numele de polideoxiribonucleotidă. Acesta este extras din ADN-ul găsit în sperma de somon sau păstrăv și purificat în laborator pentru a fi utilizat în produsele cosmetice.

Proprietățile sale regenerative promit să stimuleze producția de colagen, să îmbunătățească elasticitatea pielii și să promoveze regenerarea celulară.

Tratamentul, care își are originea în Coreea de Sud, se realizează de regulă prin injecții. Costul unei singure ședințe variază între 500 și 1.000 de euro și, de obicei, sunt necesare mai multe ședințe pentru a obține rezultate vizibile. Promisiunile sunt tentante: piele mai luminoasă, elasticitate îmbunătățită și un aspect mai tineresc.

Extracția spermei din somon este un proces utilizat atât în alimentație, cât și în cosmetică și se realizează prin metode specifice care vizează obținerea spermei masculine, de obicei fără a ucide peștele, pentru a continua reproducerea acestuia, sau ca deșeu de pescuit. Pentru a extrage sperma, peștii sunt capturați și transferați într-o instalație de manipulare unde se efectuează o „stoarcere” manuală a gonadelor. Unii sunt mai întâi supuși unei stimulări hormonale. Sămânța este apoi utilizată pentru fertilizarea ouălor în practicile de reproducere sau, în mediul industrial, pentru extragerea polideoxiribonucleotidei, care este izolată în laborator printr-un proces de centrifugare.

Utilizarea „subproduselor” din industria pescuitului, cum ar fi sperma de somon, este adesea prezentată ca o alegere ecologică. Cu toate acestea, această explicație ascunde legătura dintre produsele cosmetice și practicile intensive de creștere sau pescuit. În special, extragerea spermei din peștii de crescătorie implică tehnici invazive care pot provoca stres și suferință.

Nici peștii sălbatici nu sunt scutiți de aceste practici, iar presiunea exercitată de pescuit ar putea avea consecințe dezastruoase asupra populațiilor de somon deja în declin la nivel mondial.

Crescătoria de somon, adesea prezentată ca o alternativă durabilă la pescuitul intensiv, are multe probleme critice. Condițiile de supraaglomerare din ferme încurajează proliferarea bolilor și a paraziților, cum ar fi păduchii de mare, care pot infecta și somonul sălbatic. În plus, deșeurile organice și pesticidele utilizate pentru protejarea peștilor de crescătorie compromit ecosistemele marine din jur. Iar creșterea cererii riscă să stimuleze și mai mult o industrie deja pusă sub acuzare pentru impactul său asupra mediului.

Deși unele cercetări au arătat îmbunătățiri ale elasticității și hidratării pielii datorită Pdrn, studiile științifice privind eficacitatea acestor tratamente sunt încă limitate. Experții sunt de acord că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege dacă beneficiile sunt cu adevărat semnificative sau doar o modă trecătoare. În plus, tratamentul nu este lipsit de riscuri: pot apărea inflamații, vânătăi și roșeață, în special atunci când se efectuează microinjecții, reacții alergice și chiar șoc anafilactic.