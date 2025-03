Influencerii în Coreea de Nord: cum s-a văzut țara în postările lor și care a fost efectul

Coreea de Nord și-a redeschis granițele după 5 ani în mijlocul lunii februarie, unde țara a găzduit un grup de 13 turiști internaționali. Asta nu a durat foarte mult, căci la scurt timp după ce prima vizită s-a încheiat, țara și-a închis din nou granițele și nu mai permite vizitatori occidentali, conform Euronews.

Majoritatea turiștilor din cei 13 primiți în Coreea de Nord au fost influenceri care călătoresc și documentează tot ce văd în jurul lumii. Acest lucru a generat o cantitate mare de conținut și informații noi despre cum arată Coreea de Nord în afara scenariilor frumoase pe care autoritățile le prezintă internațional. Videoclipurile sau experiențele turiștilor occidentali s-au viralizat la nivel european, inclusiv în România.

Jurnaliștii de la ENTR Polonia au discutat cu un expert care a explicat ce crede că s-a întâmplat de fapt. Potrivit dr Oskar Pietrewicz, analist la Asia Pacific Program, țara a fost asaltată de un flux prea mare de informații odată cu redeschiderea granițelor. Autoritățile nord-coreene, atunci când au decis să își deschidă granițele pentru turiștii occidentali după 5 ani, probabil că nu se așteptau ca turiștii să fie în principal… influenceri.

Are acest lucru vreo importanță? Ei bine, se pare că da. Creatorii online populari care își publică materialele conținând o imagine împreună cu un comentariu personal despre statul totalitar, forjat din experiența de câteva zile de ședere în zona economică segregată, au generat milioane de vizualizări.

„Materialele produse de youtuberi, tiktokeri ajung la sute de mii, dacă nu chiar milioane de spectatori. Acest lucru este mult mai puternic decât materialele din ultimii ani anteriori, înainte de 2020. Aș mai adăuga că acest statut de „influencer”, „youtuber” este pentru noi, aș spune, destul de evident – cine sunt acești oameni, în timp ce pentru Coreea de Nord, nu prea. Și se pare că dacă a fost creat atât de mult material și a ajuns în spațiul public, acești oameni, în accepțiunea Coreei de Nord, ar putea fi considerați jurnaliști”, spune expertul citat.

Un cuplu de YouTuberi de călătorie din România, HaiHui în doi, a făcut parte dinl grupul organizat care a vizitat Coreea de Nord după ce granițele țării au fost închise timp de 5 ani, imediat după Ziua Îndrăgostiților.

Cuplul are aproape 500.000 de abonați, iar videoclipurile în care își documentează experiența în Coreea de Nord au fiecare peste o oră. Primul videoclip, în care arată cum au trecut granița și cum arată țara la prima vedere, a strâns peste un milion de vizualizări într-o săptămână. De asemenea, au realizat un vlog după călătorie, în care au vorbit despre ce li s-a permis să filmeze și să facă și ce nu.

Celelalte 4 videoclipuri au adunat sute de mii de vizualizări pe YouTube. Tinerii au fost surprinși de felul în care arată țara, iar diverse secvențe din vlogurile HaiHui în doi au devenit virale pe TikTok, acumulând milioane de vizualizări.

Printre turiștii care au avut parte de a vizita Coreea de Nord pentru prima dată după ce au avut granițele închise timp de 5 ani, a fost și travel influencerul din Polonia Ojwojtek, care a depășit 5 milioane de vizualizări la cele două videoclipuri în care a documentat vizita lui în țara comunistă.

Business Insider a vorbit cu Luca Pferdmenges, un influencer german de călătorie în vârstă de 23 de ani care se numără și el printre primii turiști occidentali care au vizitat Coreea de Nord din 2020. Influencerul a precizat că în Coreea de Nord trebuiesc respectate multe reguli, iar unele momente păreau destul de regizate. Dar cel mai mult l-a surprins faptul că nu au încercat să ascundă sărăcia vizibilă din țară.

Acesta a mai declarat că atunci când a trecut granița din China înspre Coreea de Nord, s-a simțit faptul că pentru ei nu era o procedură de rutină, până la urmă, frontiera fusese închisă timp de cinci ani. Ajuns în Coreea de Nord, Luca a observat imediat câteva lucruri. Nu există deloc reclame, nici măcar în orașe. În locul lor, vezi doar afișe de propagandă, portrete ale conducerii statului și steaguri.

Ce l-a mai surprins pe infleuncerul german e faptul că Covid-19 încă joacă un rol atât de important acolo. Aproximativ 80% dintre oamenii pe care i-a văzut purtau măști. De asemenea, fiecare bagaj care intra în țară era trecut printr-o mașină de dezinfectare.

Niște turiști din Bulgaria au avut ocazia să viziteze Coreea de Nord în 2017. Aceștia și-au scris impresiile pe urmă pe site-ul Radioului Național Bulgar.

„Când am ajuns în Coreea de Nord, am avut senzația că m-am întors cu 35 de ani în timp, pentru că atmosfera era foarte similară cu atmosfera din Bulgaria când eram copil. În al doilea rând, mi-a fost frică, pentru că atunci când am trecut prin controlul de frontieră, ghizii de turism mi-au luat toate documentele personale, le-au sigilat într-un plic și mi-au spus că le voi primi la ieșirea din țară. Devii proprietatea lor fără propriile documente de identificare. În decurs de doar șase zile am dezvoltat paranoia că eram urmărit, auzit și că ochiul „Big Brother” mă fixa tot timpul”, au declarat în articol.

Turiștii bulgari au vizitat capitala Coreei de Nord, Phenian, Kaesong, singurul oraș antic păstrat după Războiul Coreean, o regiune montană care abundă în centre spa și Sala de Expoziție a Prieteniei Internaționale, unde cadourile oferite liderilor Coreei de Nord de către liderii altor țări sunt expuse în acel muzeu. Populația Coreei de Nord este estimată la aproape 22 de milioane de oameni, dar numărul exact nu este cunoscut, spune unul dintre turiști.