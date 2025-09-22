G4Media.ro
Influenceri MAGA din SUA îl reabilitează pe Hitler

Tucker Carlson
Sursa foto: Captură YouTube

Analize22 Sep

Analiză a publicației franceze Courrier International, via Rador:

Este dictatorul german prea demonizat? Acesta este sentimentul împărtășit de anumite figuri importante ale dreptei trumpiste din Statele Unite, preluat în special de prezentatorul TV Tucker Carlson, potrivit „The Atlantic”.

„Povestea pe care am învățat-o despre al Doilea Război Mondial este complet falsă”, spune David Collum, invitat de Tucker Carlson. „Cred că este adevărat”, răspunde fosta vedetă a Fox News, care acum găzduiește unul dintre cele mai urmărite podcasturi din America.

Şi invitatul explică: „Se poate susține că ar fi trebuit să luptăm de partea lui Hitler, împotriva lui Stalin”.

Citată de „The Atlantic”, discuția nu este un caz izolat, potrivit revistei. „De fapt, ideea că dictatorul german a fost demonizat pe nedrept a devenit un leitmotiv în emisiunea lui Tucker Carlson și nu numai”.

Candace Owens, o animatoare de podcast urmărită de milioane de oameni pe diverse platforme – și dată în judecată pentru defăimare de către soții Macron – întreba anul trecut: „Ce e cu Hitler? De ce este cel mai rău dintre cei răi?”.

Reamintind cât de răspândit era antisemitismul în Statele Unite înainte de al Doilea Război Mondial, „The Atlantic” afirmă că aceste figuri departe de a fi marginale ale galaxiei MAGA (de la „Make America Great Again”, sloganul lui Trump) vor să schimbe narațiunea americanilor despre țara lor și „relația acesteia cu evreii”, o narațiune care datează din perioada postbelică.

Pentru a face acest lucru, ei trebuie să reexamineze „miturile” care modelează societatea, așa cum a subliniat Tucker Carlson.

Atitudinile americanilor se schimbă deja, potrivit unui studiu citat de revistă și realizat anul trecut de realizatorul de sondaje democrat David Shor: tinerii sunt mult mai predispuși decât cei mai în vârstă (aproape un sfert dintre cei sub 25 de ani) să spună că au o opinie „nefavorabilă” despre evrei. Întrebarea acum, conchide ”The Atlantic”, este „cât de departe va merge această schimbare”.

Traducere Rador: Gabriela Sîrbu

