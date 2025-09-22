Sindicaliștii din Finanțe critică dur ideea de desființare a ANAF / ”Majoritatea sunteți preocupați să replicați sisteme și măsuri din afară, fără a analiza dacă acestea pot fi adaptate”

Declarațiile recente ale lui Ionuț Dumitru, consilier al primului ministru, privind necesitatea desființării ANAF au stârnit un val de reacții critice din partea Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe.

„ANAF nu trebuie desființată doar pentru motivul că trebuie să facem o instituție ‘transparentă și depolitizată ca la greci'”, avertizează Vasile Marica, subliniind că depolitizarea și transparența pot fi obținute prin voință politică și prin măsuri concrete, nu prin distrugerea unei instituții fundamentale.

Sindicaliștii se declară îngrijorați de superficialitatea abordării și de preferința pentru firme de consultanță care servesc interese private, în detrimentul consultării cu specialiștii care aplică legile zi de zi și care cunosc cel mai bine problemele sistemului fiscal.

„Suntem foarte îngrijorați pentru că începem să înțelegem lipsa de viziune referitoare la guvernarea țării, deoarece majoritatea sunteți preocupați să replicați sisteme și măsuri din afară, fără a analiza dacă acestea pot fi adaptate astfel încât să ducă la rezultate pozitive”, acuză Marica.

FNSF propune o abordare constructivă, bazată pe îmbunătățirea și adaptarea sistemului fiscal la nevoile actuale ale României, prin oferirea unor instrumente legale eficiente pentru colectarea și administrarea veniturilor statului. Printre soluțiile propuse se numără:

Un sistem informatic funcțional care să presupună interconectarea bazelor de date.

Legislație predictibilă și coerentă.

Depolitizare și profesionalizare.

Măsuri de protecție a angajaților, stabilitate în funcție și recunoaștere a complexității acestei activități.

Sindicaliștii solicită o analiză atentă a realităților din teren și consultarea cu specialiștii și cu cei care muncesc efectiv în ANAF, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea colectării și pentru eficientizarea activității instituției.

”Mai important ar fi să fiți preocupați și să vă folosiți energia, inteligența și cunoștințele pentru a îmbunătăți și adapta sistemul fiscal la nevoile actuale ale României, deoarece legiuitorul (adica politicienii) a rămas, voit sau nu, neadaptat acestora”, spune Vasile Marica.