Indignare în China, după ce un medic a lovit o pacientă în timpul ce o opera la ochi

Autoritățile chineze investighează un spital în urma unui incident în care un chirurg ar fi lovit cu pumnul o pacientă pe care o opera, transmite BBC.

Incidentul a fost surprins într-un clip care a devenit viral pe rețelele de socializare chinezești în această săptămână, stârnind indignare în mediul online.

Grupul-mamă al spitalului, Aier China, l-a suspendat pe chirurg și l-a demis pe directorul general al spitalului unde a avut loc incidentul, în 2019.

BBC a contactat Aier China pentru comentarii.

Videoclipul pare să arate cum chirurgul lovește o pacientă cu pumnul în cap de cel puțin trei ori în timp ce o opera.

When performing surgery on an 82-year-old patient, Dr. Feng Guiqiang, the director of Guigang Aier Eye Hospital in Guangxi, allegedly struck the patient’s head in response to their cries of pain. Post-surgery, the patient lost vision in their left eye.

