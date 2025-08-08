India suspendă planurile de a cumpăra arme americane ca răspuns la taxele lui Trump, dar se oferă să își reducă achizițiile de petrol rusesc (surse)

India a suspendat mai multe planuri de a cumpăra arme americane ca răspuns la decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale suplimentare, afirmând în același timp că este pregătită să își reducă importurile de petrol rusesc pentru a ajunge la un acord comercial cu Washingtonul, au declarat pentru Reuters trei surse indiene familiarizate cu această chestiune.

Decizia New Delhi, materializată prin anularea unei călătorii la Washington a ministrului apărării Rajnath Singh, programată pentru următoarele săptămâni, se referă la achiziționarea planificată a șase avioane de supraveghere Boeing BA.N P-8i Poseidon, vehicule blindate Stryker și rachete antitanc Javelin dezvoltate de Raytheon și Lockheed Martin LMT.N .

India își exprimă dezaprobarea față de decizia anunțată miercuri de Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare de 25% asupra produselor indiene pentru a pedepsi New Delhi pentru că a cumpărat petrol rusesc și a finanțat astfel războiul din Ucraina.

Taxele vamale asupra importurilor indiene au fost astfel majorate la 50%, una dintre cele mai ridicate rate dintre toți partenerii comerciali ai Statelor Unite, penalizând puternic întreprinderile locale.

Întrucât Donald Trump are obiceiul de a reveni rapid asupra impunerii anumitor taxe vamale, care sunt utilizate ca instrumente de negociere, India s-a declarat totuși pregătită să accepte aceste măsuri.

Potrivit uneia dintre surse, discuțiile privind achiziționarea de arme americane ar putea fi reluate după găsirea unei soluții, dar „nu atât de repede pe cât s-a sperat”.

Două dintre aceste surse au adăugat că ministrul indian al apărării intenționa să oficializeze achiziția celor șase avioane P-8i Poseidon, în valoare totală estimată la 3,6 miliarde de dolari, în timpul vizitei sale la Washington.

Nici Ministerul indian al Apărării și nici Pentagonul nu au răspuns la întrebările Reuters.

Disputa a pus capăt apropierii inițiate în ultimii ani între India și Statele Unite, în special în domeniul apărării, un domeniu în care armata indiană rămâne în mare măsură dependentă de Rusia.

Criticile virulente ale lui Donald Trump, care au ofensat naționalismul indian, complică sarcina premierului Narendra Modi.

India speră totuși să ajungă la un acord comercial cu Washingtonul și este pregătită să își reducă importurile de petrol rusesc dacă poate obține prețuri similare în alte țări, inclusiv în Statele Unite, au declarat două surse indiene.

New Delhi este cu atât mai dispus să urmeze această cale cu cât reducerile de care a beneficiat la prețul barilului de țiței rusesc de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina în februarie 2022 se apropie de sfârșit, iar diferența de preț față de petrolul din alte țări se mărește.

Ministerul indian al Petrolului nu a răspuns imediat la solicitările Reuters.