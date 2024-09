India este cea mai poluantă țară din lume din cauza plasticului

Munți gigantici de deșeuri. Realizați din grămezi uriașe de gunoaie. Frecventați de păsări, muște, paraziți, vizitați de vaci. Grămezile de gunoi, situate în districtele Ghazipur, Bhalswa și Okhla din capitala Indiei, New Delhi, care pot ajunge până la 60 de metri înălțime, sunt „monumente sumbre ale eșecului orașului de a aborda problema în creștere a deșeurilor și a poluării”. Un eșec care se revarsă din capitala Indiei și afectează întregul gigant asiatic. India este țara în care dezvoltarea tumultuoasă merge umăr la umăr cu un grad înspăimântător de înapoiere. Cea mai populată țară din lume este și cel mai mare poluator de emisii de plastic, responsabilă pentru aproape o cincime din emisiile globale de plastic, potrivit Rador Radio România.

Tristul adevăr a fost confirmat de un studiu publicat în revista științifică Nature, realizat de cercetătorii de la Universitatea din Leeds din Marea Britanie. Din cele 50,2 milioane de tone de plastic emise în mediu în fiecare an, 9.3 provin din India. O cantitate care ar putea umple 604 Taj Mahal. „Cantitatea de deșeuri solide municipale arse în India este echivalentă cu cea a celor patru țări cu cea mai mare rată de ardere a deșeurilor: Nigeria (3,5 milioane), Indonezia (3,4), China (2,8) și Rusia (1,7)”, a spus la This Week in Asia Ed Cook, unul dintre cercetători.

Comparația cu celălalt gigant asiatic este nemiloasă. Dacă China a fost ani de zile printre cele mai poluante țări, ea a întreprins totuși un proces virtuos de reducere a emisiilor de plastic. „China – explică autorii studiului – a investit masiv în ultimii 15 ani în colectarea și tratarea deșeurilor solide municipale, ceea ce a avut un efect mare asupra atenuării poluării cu plastic. Cu toate acestea, merită să ne amintim că, în ceea ce privește bogăția, China este foarte aproape de a deveni o țară cu venituri mari, în timp ce India continuă să fie țara cu cea mai mică categorie de venituri. Ar fi dificil pentru India să urmeze aceeași cale ca și China, pentru că foarte probabil nu are resursele necesare”.

Care este cauza sau setul de cauze care a generat criza deșeurilor? Experții arată cu degetul lipsa infrastructurii pentru colectarea, gestionarea și eliminarea corectă a deșeurilor. Încercările de reglementare au fost nerealiste, în timp ce „politicile rămân fragmentate și greu de aplicat”. În anul 2022, guvernul indian a interzis 19 categorii de materiale plastice de unică folosință, subliniază South China Morning Post. Cu toate acestea, aplicarea măsurilor a fost inconsecventă și rămâne departe de a fi eficientă.

Sursa: AVVENIRE / Rador Radio România /.