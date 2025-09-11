G4Media.ro
India cere Rusiei să nu mai recruteze cetăţeni indieni pentru armata sa

Sursa foto: Pixabay

11 Sep

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, informează EFE .

„Am ridicat problema în faţa autorităţilor ruse, atât la New Delhi, cât şi la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acţiuni şi eliberarea cetăţenilor noştri. În plus, menţinem un contact constant cu familiile afectate”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal, transmite Agerpres.

Executivul indian a îndemnat şi cu această ocazie toţi cetăţenii indieni să se abţină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse şi a subliniat că această opţiune implică riscuri grave, într-o declaraţie pe care guvernul a repetat-o de mai multe ori.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puţin 12 cetăţeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forţelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India şi au fost trecuţi în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu şi nu se cunoaşte locaţia a 16 dintre ei, daţi dispăruţi de către autorităţile ruse.

Poziţia prim-ministrului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina este singulară deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menţine canale de comunicare deschise cu Kievul. New Delhi insistă că poziţia sa asupra războiului din Ucraina este de „neutralitate activă” şi susţine dialogul, dar fără a se alătura sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Înaintea summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfăşurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversaţie telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare şi eforturile de restabilire a păcii şi stabilităţii în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat şi preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuţiei subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

