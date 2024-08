Incendiul din suburbiile Atenei continuă să ardă, un mort

Cel mai grav incendiu de pădure din Grecia a ucis o persoană și continua să ardă marți în suburbiile Atenei, deși vântul mai slab și mobilizarea a numeroși pompieri au contribuit la reducerea intensității acestuia, au declarat autoritățile, citate de agenția Reuters.

Sute de pompieri, sprijiniți de avioane cu bombardament cu apă, încearcă de duminică să controleze incendiul, care a izbucnit în apropierea satului Varnavas, la 35 km nord de Atena, și a ars case, vehicule și mii de hectare de pădure uscată.

Alimentat de vânturi puternice, incendiul s-a extins luni dintr-o zonă muntoasă împădurită până la periferia capitalei grecești, înecând orașul într-un nor de fum și cenușă și răspândind panică în cartiere care nu mai văzuseră o amenințare atât de mare de zeci de ani.

Luni, incendiul a ajuns la Vrilissia, la aproximativ 14 km de centrul Atenei, unde o persoană a fost găsită moartă, potrivit pompierilor.

Se așteaptă ca vântul să se întețească din nou în cursul zilei de marți, iar țara va rămâne sub alertă de incendiu până joi, cu vânturi puternice și temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

„Situația generală pare să se îmbunătățească, dar există încă multe fronturi în diferite zone”, a declarat un oficial al serviciilor de pompieri.

Numeroase zone au fost evacuate, precum și cel puțin trei spitale, iar în unele zone din regiunea Atenei au fost semnalate pene de curent. Feriboturile de pasageri care se îndreptau spre portul Rafina, la nord-est de capitală, au fost deviate.

De ani de zile, Grecia se confruntă în fiecare vară cu incendii de pădure din ce în ce mai violente, schimbările climatice exacerbând seceta și creșterea temperaturilor în peninsulă.

Anul acesta, țara a avut cea mai călduroasă iarnă înregistrată vreodată și se îndreaptă spre cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată, cu ploi puține în multe zone timp de luni de zile.

Grecia a activat mecanismul european de protecție civilă și așteaptă ajutor din partea Franței, Italiei și Republicii Cehe, care vor furniza pompieri și resurse aeriene suplimentare. Spania și Turcia s-au oferit, de asemenea, să ajute.

