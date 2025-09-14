Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa; un bărbat transportat inconştient la spital

Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după amiază, la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja din Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autoplatforma, un echipaj de descarceare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Echipele de intervenţie au descoperit un bărbat inconştient, dar cu respiraţie, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Incendiul se manifestă la întreaga mansardă.