Incendiu major în Glina – Ilfov pe 5 hectare de teren cu deșeuri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incendiu major a izbucnit vineri în localitatea Glina (județul Ilfov), potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Focul s-a extins pe un teren de 5 hectare unde se găsesc deșeuri și amenință să cuprindă și mai multe case.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe teren sun depozitate ilegal anvelope și alte deșeuri.

Pompierii intervin cu 14 autospeciale de stingere.

În curs de actualizare