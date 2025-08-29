G4Media.ro
Incendiu major în Glina – Ilfov pe 5 hectare de teren cu…

incendiu ISU Giurgiu
FOTO: Facebook DSU

Incendiu major în Glina – Ilfov pe 5 hectare de teren cu deșeuri

Anchete29 Aug

Un incendiu major a izbucnit vineri în localitatea Glina (județul Ilfov), potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Focul s-a extins pe un teren de 5 hectare unde se găsesc deșeuri și amenință să cuprindă și mai multe case.

Pe teren sun depozitate ilegal anvelope și alte deșeuri.

Pompierii intervin cu 14 autospeciale de stingere.

În curs de actualizare

