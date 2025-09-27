Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuţi / 11 pacienţi au fost evacuaţi / Două saloane au fost inundate de fum / Au ars două paturi și materiale textile

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuţi, 11 pacienţi fiind evacuaţi, transmite Agerpres.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat sâmbătă că incendiul a afectat Secţia de Pneumologie, care funcţionează într-un corp de clădire vechi al spitalului.

„La sosirea echipajelor, incendiul era localizat şi lichidat de către personalul de pe locul de muncă, cu mijloace de primă intervenţie. De asemenea, 11 pacienţi au fost evacuaţi tot de către personalul spitalului, în zone sigure. Pompierii militari, cu ajutorul ventilatoarelor din dotare, au evacuat fumul din spaţiile afectate, au verificat restul încăperilor pentru a se asigura că nu mai există persoane rămase în zonă şi au stabilit cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor”, au transmis oficialii ISU.

În urma incendiului, au ars două paturi, un scaun, materiale textile şi un corp de iluminat, iar două dintre saloane au fost inundate cu fum.

Pompierii din Suceava susţin că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, generat de echipamentul de iluminat defect.