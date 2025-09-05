Incendiile forestiere agravează poluarea aerului, transmite Organizaţia Meteorologică Mondială

Incendiile forestiere, care au devenit probabil mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, au contribuit semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează Reuters.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) afirmă că poluarea aerului din mediul înconjurător provoacă 4,5 milioane de decese premature pe an, iar raportul OMM pentru 2024 a indicat zone cu poluare intensă în locuri care s-au confruntat cu incendii intense, precum bazinul Amazonului, Canada, Siberia şi Africa Centrală.

În contextul în care încălzirea globală, determinată în principal de emisiile de combustibili fosili, modifică tiparele meteorologice, incendiile forestiere au devenit mai frecvente şi mai extinse în întreaga lume, adăugându-se particulelor din aer produse şi de arderea cărbunelui, petrolului, gazelor şi lemnului, precum şi de transport şi agricultură.

„Incendiile forestiere contribuie în mare măsură la poluarea cu particule şi se preconizează că problema se va agrava odată cu încălzirea climei, reprezentând un risc tot mai mare pentru infrastructură, ecosisteme şi sănătatea umană”, a precizat OMM într-un comunicat.

Secretarul general adjunct al OMM, Ko Barrett, a adăugat: „Schimbările climatice şi calitatea aerului nu pot fi abordate separat. Ele trebuie abordate împreună pentru a proteja planeta noastră, comunităţile noastre şi economiile noastre”.

Deşi raportul OMM acoperă anul 2024, OMM a afirmat, de asemenea, că incendiile forestiere record înregistrate în sudul Europei în acest an au contribuit la poluarea de pe întreg continentul european, transmite Agerpres.

Cu toate acestea, au existat şi unele semnale pozitive, poluarea cu particule din estul Chinei scăzând datorită eforturilor de reducere.