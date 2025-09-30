G4Media.ro
Încălzirea oceanelor favorizează speciile invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, potrivit…

Încălzirea oceanelor favorizează speciile invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, potrivit unui raport al serviciului european Copernicus Marine

30 Sep

Încălzirea oceanelor favorizează răspândirea speciilor invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, în special în Marea Mediterană, au subliniat administratorii serviciului Copernicus Marine al Uniunii Europene, marţi, în cel mai recent raport despre starea mărilor şi oceanelor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Din mai 2022 până la începutul anului 2023, Marea Mediterană s-a confruntat cu cel mai lung val de căldură marină înregistrat pe parcursul ultimelor patru decenii, cu anomalii ale temperaturii de suprafaţă ce puteau ajunge la 4,3°C peste valorile normale, reamintesc autorii noului raport.

Cercetătorii au analizat efectul acelui val de căldură asupra populaţiilor a două specii invazive: crabul-albastru-american şi viermele-de-foc (sau viermele-bărbos), observate în delta fluviului Po din nordul Italiei şi în jurul coastelor Siciliei.

În delta fluviului Po, proliferarea crabului-albastru, care se hrăneşte cu moluşte, a provocat o scădere de 75%-100% a producţiei de midii în anumite lagune în 2023. Acest prădător oportunist pare să beneficieze de o reproducere accelerată de creşterea temperaturilor, iar proliferarea sa ameninţă, de asemenea, habitatele de pe fundul mării şi compoziţia ecosistemelor.

Viermele-de-foc, o specie endemică din Marea Mediterană, care poate ajunge la o lungime de 70 de centimetri şi la o speranţă de viaţă de nouă ani, s-a răspândit şi el datorită încălzirii apei. Echipat cu perişori veninoşi, acest vierme marin necrofag perturbă pescuitul artizanal în Sicilia, consumând momeala pescarilor, rupând firele secundare ataşate de cârlige şi deteriorând peştii capturaţi, a căror valoare economică scade.

Acest vierme „constituie o ameninţare în acelaşi timp pentru biodiversitatea marină, cât şi pentru stabilitatea economică a pescăriilor locale”, au alertat autorii raportului, care fac apel la strategii de gestionare pentru a limita răspândirea speciei invazive.

Printre pistele avute în vedere se numără: promovarea consumului local de crab-albastru, limitarea aruncării în apă a femelelor care depun ouă şi utilizarea viermilor-de-foc în tratarea deşeurilor de moluşte.

Pe lângă speciile invazive, raportul din 2025 al serviciului Copernicus Marine a evidenţiat presiunile multiple la care sunt supuse oceanele: acidificare, deşeuri plastice, reducerea gheţii marine.

„Fiecare parte a oceanului este afectată de tripla criză planetară: schimbările climatice, scăderea biodiversităţii şi poluarea”, a declarat Pierre Bahurel, directorul general al ONG-ului Mercator Ocean International, într-o videoconferinţă ocazionată de prezentarea acestui raport.

