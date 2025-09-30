G4Media.ro
Incendiu în incinta șantierului naval Constanța, cu degajări mari de fum

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Incendiu în incinta șantierului naval Constanța, cu degajări mari de fum

Un incendiu a izbucnit, marți, în incinta șantierului naval Constanța, fiind degajări mari de fum, a anunțat ISU Constanța.

Conform sursei citate, incendiul a izbucnit la puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc uscat.

Nu sunt victime, potrivit primelor informații.

Vom reveni

