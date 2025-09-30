Incendiu în incinta șantierului naval Constanța, cu degajări mari de fum
Un incendiu a izbucnit, marți, în incinta șantierului naval Constanța, fiind degajări mari de fum, a anunțat ISU Constanța.
Conform sursei citate, incendiul a izbucnit la puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc uscat.
Nu sunt victime, potrivit primelor informații.
Vom reveni
