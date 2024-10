Încă o retragere importantă de la WTA Hong Kong, turneu la care ar trebui să participe și Simona Halep

După Naomi Osaka, organizatorii turneului WTA de la Hong Kong au parte de încă un forfait, Emma Răducanu anunțând că nu va putea participa la competiția de categorie 250.

Aflată pe locul 55 în ierarhia mondială, Răducanu a anunțat miercuri că are parte de progrese în recuperarea pe care o face după o accidentare la picior, dar că nu este aptă să participe la întrecerea de la Hong Kong.

Sportiva cu origini românești s-a accidentat pe durata turneului de la Seul, atunci când a suferit o entorsă la genunchi la meciul cu Daria Kasatkina din sferturile competiției.

De la acel moment, Emma a ratat o serie de cinci turnee din circuitul WTA.

La întrecerea care se va disputa în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie a primit un wild card și Simona Halep. Întrecerea are loc pe hard.

Hope to see you in Malaga for the @BJKCup, @EmmaRaducanu 🇬🇧💪 pic.twitter.com/YNRktn41rj

— LTA (@the_LTA) October 23, 2024