Gardul electric montat la Râșnov ține urșii departe de comunitate / Primăria: ”Nu am mai avut cazuri în care ursul să coboare în oraș„ / În zonele unde există poteci spre pădure, au fost instalate porți speciale, „100% fără riscuri”

Gardul electric, montat în prima fază pe o lungime de 4 kilometri în pădurile din Râșnov, și-a dovedit utilitatea și ține urșii la distanță de comunitate, anunță administrația orașului, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Ca urmare, pentru creșterea nivelului de siguranță, Ocolul Silvic Râșnov a mai montat o porțiune de 700 metri de gard electric.

„Această lucrare are ca obiectiv principal, bineînțeles, prevenirea pătrunderii urșilor în intravilanul orașului și reducerea riscurilor generate de prezența acestora în căutarea de hrană. În zonele unde există, de exemplu, poteci de acces în pădure, au fost instalate porți speciale pentru ca deplasarea să se poată face în continuare cu ușurință. Chiar dacă vorbim de un gard electric, manipularea acestor porți este 100% fără riscuri. Siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate permanentă, iar montarea acestui sistem de protecție contribuie la diminuarea incidentelor. De când a fost montat gardul care acum a ajuns la 4,7 kilometri din cei 6 propuși, nu am mai avut cazuri în care ursul să coboare în oraș în căutare de hrană”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov, Răzvan Iancu.

Autoritățile oferă turiștilor și câteva instrucțiuni pentru manipularea în siguranță a porților din zona gardului electric: prindeți de mânerul izolat, desfaceți firul electric, iar după trecere, conectați mânerul la loc, în siguranță.