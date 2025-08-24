În Rusia au început să fie puse în vânzare tricouri cu fotografia lui Putin şi Trump în Alaska / 68% dintre ruşi cred că liderii Rusiei şi Statelor Unite au ajuns la o înţelegere în timpul întâlnirii din Alaska

G4Media.ro
Giganţii ruşi de comerţ electronic WB şi Ozon au început să vândă pe platformele lor tricouri cu salutul dintre preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Statelor Unite, Donald Trump, în timpul recentului lor summit din Anchorage, statul american Alaska, informează duminică EFE, transmite Agerpres.

Un tricou costă în jur de 800 de ruble, echivalentul a 10 dolari.

În plus, tablouri care îi înfăţişează pe Putin şi Trump mergând pe covorul roşu din Anchorage pot fi achiziţionate din magazinele online.

Nu mai puţin de 68% dintre ruşi cred că liderii Rusiei şi Statelor Unite au ajuns la o înţelegere în timpul recentei lor întâlniri din Alaska, potrivit unui sondaj publicat miercuri.

În acelaşi timp, 28% dintre respondenţi au considerat că nu a existat nicio înţelegere între liderii Rusiei şi Statelor Unite la summitul din Alaska, care a avut loc pe 15 august.

Negocierile dintre cei doi lideri au avut loc la baza militară Elmendorf-Richardson, lângă capitala Alaskăi, Anchorage, şi au durat aproape patru ore.

A fost prima întâlnire între liderii Rusiei şi Statelor Unite de la revenirea lui Trump la Casa Albă în noiembrie 2024 şi de la începutul războiului din Ucraina.

