În Germania, un neo-nazist care s-a declarat femeie relansează dezbaterea privind schimbarea de gen, după ce a fugit în Rusia pentru a evita închisoarea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marla-Svenja Liebich – fostă Sven Liebich, de sex masculin – o figură neonazistă care și-a schimbat genul după o condamnare la închisoare, a afirmat vineri că a părăsit țara pentru a nu fi deținută într-o închisoare pentru femei, într-un caz care a stârnit dezbateri aprinse în Germania, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Un truc magic: toate privirile sunt atrase spre fundal, în timp ce obiectul dispare în umbră”, a scris misterios extremistul de dreapta pe contul său X vineri seara, alături de o ilustrație care îl arată în haine de femeie în fața Catedralei Sfântul Vasile din Moscova. Un obișnuit al scenelor provocatoare, acesta trebuia să se prezinte în acea seară la închisoarea pentru femei din Chemnitz, Saxonia, în estul țării, pentru a-și începe executarea pedepsei de 18 luni pentru incitare la ură, defăimare și ultraj.

✨🎩 Das Kunststück eines Zaubertricks: Alle Augen werden auf die Kulisse gelenkt, während das Objekt im Schatten verschwindet. 🕶️🎭 Niemand wusste von meinem Entschluss – kein Anwalt, keine Familie. Was folgt? Ein internationaler Haftbefehl ✈️👮 – nur wegen Worten, wegen… pic.twitter.com/BgP0kFIkmM — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 29, 2025





Legea autodeterminării, adoptată în 2024

În schimb, acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare cu o imagine care proclamă „bună dimineața de la Moscova”, adăugând: „Ce urmează? Un mandat internațional de arestare”.

Marla-Svenja Liebich și-a schimbat sexul după ce „Legea autodeterminării” a fost adoptată la sfârșitul anului 2024, sub conducerea cancelarului social-democrat Olaf Scholz. Legea permite persoanelor să își schimbe prenumele și sexul prin depunerea unei cereri la oficiul local de stare civilă, iar apoi să oficializeze schimbarea revenind la oficiu trei luni mai târziu, fără a fi nevoie să prezinte o dovadă medicală.

Salutată de activiștii pentru drepturile transsexualilor, această simplificare, ca și în alte părți ale Europei, a determinat militanții pentru drepturile femeilor să se teamă că prădătorii sexuali vor abuza de noile norme pentru a obține acces la spațiile rezervate femeilor și fetelor. Cazul lui Liebich, care este suspectat că și-a schimbat genul ca o provocare și pentru a obține condiții de detenție mai bune, ilustrează pentru criticii legii latura permisivă a acesteia. „Justiția, opinia publică și politica sunt ridiculizate aici pentru că legea privind autodeterminarea permite acest lucru”, a deplâns ministrul de interne Alexander Dobrindt. Ministrul conservator a făcut apel la o dezbatere „privind modul de restabilire a unor reguli clare împotriva abuzului de schimbare de sex”.

Ultradreapta

Sven Liebich, în vârstă de 54 de ani, o figură importantă a cercurilor de ultra-dreapta din estul Germaniei, a fost membru al rețelei neonaziste Blood and Honour, potrivit presei germane. Pe un magazin online, el a pus în vânzare o bâtă de baseball cu sloganul „instrument pentru expulzări”. În 2022, Sven Liebich a perturbat o paradă Pride în Halle, descriind persoanele LGBT+ drept „paraziți ai societății”, potrivit activiștilor.

Condamnat în iulie 2023 la 18 luni de închisoare pentru „incitare la ură”, germanul din Halle, un oraș din fosta RDG (Germania de Est), a făcut apel, care a fost respins de instanță. În iulie, Marla-Svenja Liebich a apărut într-un top cu imprimeu leopard, geantă și cercei aurii, turban și pelerină pe cap. Și o mustață mare vopsită blond. De asemenea, femeia condamnată susținea că s-a convertit la iudaism, cerând mese kosher și un capelan israelit în închisoare, ceea ce a atras condamnarea fermă a comisarului guvernamental responsabil cu combaterea antisemitismului, Felix Klein. Individul a cerut să nu fie închis într-o închisoare pentru bărbați, iar cererea sa a fost aprobată de procurorul general.