În doar trei luni, SUA au confiscat o cantitate „record” de droguri, capabilă să ucidă prin supradoză întreaga populaţie a Floridei

Garda de Coastă a Statelor Unite a descărcat în Port Everglades, în Florida, 34 de tone de narcotice confiscate în ultimele trei luni din Oceanele Atlantic şi Pacific, o cantitate „suficientă pentru a provoca o supradoză fatală întregii populaţii” a acestui stat şi un record pentru o singură descărcare, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Garda de Coastă a Statelor Unite a atins o etapă istorică prin descărcarea a 76.140 de livre (34.536 de kilograme) de narcotice ilicite, evaluate la 473 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare cantitate de droguri descărcată vreodată în istoria Gărzii de Coastă”, a relatat instituţia într-un comunicat dat publicităţii marţi.

Pe categorii de droguri, este vorba despre 28 de tone de cocaină şi 6,5 tone de marijuana confiscate în timpul a 19 operaţiuni în Oceanul Pacific de Est şi Marea Caraibelor, între 26 iunie şi 18 august.

„Pentru a pune acest lucru în perspectivă, cele 23 de milioane de doze letale de cocaină confiscate de Garda de Coastă a SUA şi de partenerii noştri sunt suficiente pentru a provoca o supradoză fatală întregii populaţii a statului Florida”, a declarat comandantul districtului sud-est al Gărzii de Coastă, Adam Chamie, citat în comunicat.

Cea mai mare operaţiune a avut loc pe 23 iulie, când Garda de Coastă a confiscat peste patru tone de cocaină de pe o navă care naviga la sud-est de Insula Socorro, în Mexic.

Mai multe nave ale Gărzii de Coastă, escadrile de elicoptere, nave ale Marinei SUA şi alte active importante au participat la operaţiuni, se arată în comunicat.