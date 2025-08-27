VIDEO Împușcături în Minneapolis: Doi copii uciși și alte 17 persoane rănite într-o școală catolică din SUA / Martorii spun că focurile de armă „au durat o eternitate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doi copii au fost uciși și alți 20 răniți într-un atac armat într-o școală catolică din orașul Minneapolis, SUA. Un martor a declarat pentru Sky News că a auzit până la 50 de focuri de armă în decurs de câteva minute. Un bărbat înarmat a început să tragă prin ferestrele unei biserici, în incinta școlii, asupra copiilor care se aflau în prima săptămână de școală. Autorităţile din Minneapolis anunţă că atacatorul s-ar fi sinucis. Copiii uciși în împușcături aveau vârsta de opt și zece ani, a anunțat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, potrivit Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Doi copii mici în vârstă de opt și zece ani au fost uciși în împușcături în timp ce stăteau în bănci, a relatat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara. El adaugă că alte 17 persoane au fost rănite, dintre care 14 sunt copii. Doi dintre acești copii se află în stare critică.

„Atacatorul nu avea antecedente penale cunoscute”, a transmis O’Hara.

Întrebat ce se știe despre atacator, O’Hara, a răspuns că acesta avea în jur de 20 de ani. „Credem că s-a sinucis în parcare”, a spus el. O’Hara a mai spus că polițiștii percheziționează un vehicul care se crede că ar fi aparținut suspectului. El a adăugat că nu s-au găsit „explozibili sau dispozitive improvizate”, dar că a fost găsită o „bombă fumigenă” care era „un fel de artificiu”

O’Hara, a declarat că orașul a fost lovit de o „tragédie de neimaginat”. El a spus că polițiștii din Minneapolis au răspuns la un apel care semnala o împușcătură în timpul slujbei care se desfășura la Biserica Catolică Annunciation.

El spune că atacatorul s-a apropiat din exterior, de pe partea laterală a clădirii, și a început să tragă cu pușca prin ferestrele bisericii în copiii care stăteau în bănci, la slujbă.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a transmis la rândul său: „Copiii sunt morți”. El a descris împușcăturile ca fiind „o oroare” și „un act de nedescris”.

„Copiii sunt morți, sunt familii care au pierdut un copil, nu se poate descrie în cuvinte gravitatea, tragedia sau durerea absolută a întregii situații”, spune el.

„Acești copii se rugau, era prima săptămână de școală. Erau într-o biserică, sunt copii care ar fi trebuit să învețe alături de prietenii lor.”

Frey adaugă că este „profund îndurerat” de împușcături și spune „Îmi pare foarte rău pentru familiile care suferă în acest moment”.