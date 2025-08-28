Autorul atacului armat din Minneapolis a mărturisit că era „obosit să fie trans”: „Aș fi vrut să nu-mi fi spălat creierul”

Robin Westman, autorul atacului armat din Minneapolis, a mărturisit că era „obosit să fie trans” și că ar fi vrut „să nu-și fi spălat creierul”, într-un manifest publicat online înainte de a trage cu arma în biserica unei școli catolice din Minneapolis, relatează NewYorkPost. Doi copii au fost uciși și alți 17 au fost grav răniți.

Într-un jurnal scris de mână și publicat pe YouTube înainte de masacru – mare parte din acesta fiind criptat într-un cod improvizat din caractere chirilice rusești și cuvinte englezești – Westman se plângea de părul său lung și de decizia sa de a face tranziția.

„Păstrez [părul lung] doar pentru că este practic ultima mea urmă de a fi trans. M-am săturat să fiu trans, îmi doresc să nu mă fi spălat niciodată pe creier”, a scris el, potrivit unei traduceri realizate de The Post. „Nu pot să mă tund acum, pentru că ar fi o înfrângere jenantă și ar putea fi o schimbare îngrijorătoare de caracter, care m-ar putea face să fiu raportat. Pur și simplu îmi stă mereu în cale. Probabil că o să mă tund în ziua atacului.” Westman, în vârstă de 23 de ani, a scris mai târziu că regretă că este trans și că și-ar dori să fie fată. „Regret că sunt trans… Mi-aș dori să fiu fată, dar știu că nu pot obține acel corp cu tehnologia pe care o avem astăzi. De asemenea, nu îmi pot permite asta”, a spus el.

Atacatorul și-a exprimat și sentimentele de ură de sine. „Îmi place să mă simt sexy și drăguț, dar fața mea nu se potrivește niciodată cu ceea ce simt. Îmi urăsc fața… poate de aceea îmi plac atât de mult furry-urile. Poți să-ți dai un corp și o față noi. Vreau să fiu masca neagră de pe corpul lui Beyonce, lmao!”

Westman a deschis focul asupra Bisericii Școlii Catolice Annunciation miercuri dimineață, în timp ce elevii se rugau la slujbă, ucigând doi copii și rănind alți 17 înainte de a-și lua propria viață.

Westman a solicitat schimbarea numelui său de naștere din Robert în Robin, când avea 17 ani, potrivit documentelor judiciare. Schimbarea numelui a fost aprobată în ianuarie 2020. În cerere se menționa că Westman „se identifică ca femeie și dorește ca numele său să reflecte această identificare”.

Mama sa, Mary Grace Westman, a lucrat timp de cinci ani ca secretară la școala catolică, până când s-a pensionat în 2021.

Westman a început să tragă cu pușca, carabina și pistolul prin vitraliile bisericii în jurul orei 8:30 dimineața, în timp ce elevii și părinții se rugau. Autoritățile au confirmat că el a cumpărat armele în mod legal. Doi elevi au fost uciși „acolo unde stăteau” în bănci, iar alți 17 au fost răniți, unii foarte grav, a declarat poliția.