„Împotriva lui Putin, eu sunt gata să vin cu noaptea-n cap să votez” – votul din Moldova, între viitorul european și teama de Rusia (reportaj ZDG)

Am venit la prima oră să ne facem datorie, fiindcă nu numai că am primit pașaport ca să mergem peste hotare, dar trebuie să ne facem datoria și pentru țara care ne-a oferit pașaportul. Și suntem conștienți că trebuie să mergem mai departe spre ceea spre ce ne-am pornit.

Am venit din propria mea inițiativă. Pentru un popor unit, un drum european. Asta e. Fiecare are destinul său și trebuie să fie corect în acțiunile sale.

Am venit (la vot) pentru că tare mă doare sufletul pentru țara asta. De două săptămâni nu-mi găsesc liniștea. Și hai mai repede, zic, să mă duc și pe urmă să le sun la toți și să le spun să se trezească și să se pornească. Țara e în pericol. Salvarea e în mâinile noastre. Noi, basarabenii, așa suntem – luptători. Întotdeauna am participat și întotdeauna m-am gândit că trebuie să merg neapărat, că votul contează.

Eu am absolvit Academia Militară rusă din Moscova. Am făcut serviciul militar în armata rusă, am ajuns până la colonel. Cine-s rușii eu știu, ce reprezintă rușii eu știu, poate le lămurim noi cât pericol prezintă ei? Ei dacă o să ocupe Moldova, Basarabia, o să ocupe și România, Cehia, Slovacia, Germania, ei nu se opresc. Ei nu au saț. Eu îi știu pe ei. Poate a da Dumnezeu să ieșim din situația asta. Dacă vine rusul în Moldova, e rău tare. Pentru toți, nu numai pentru noi. Așa că eu mi-am făcut datoria.