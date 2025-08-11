Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan

Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolokan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar, transmite News.ro.

Sindicaliştii din Educaţie protestează şi luni, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.

Acţiuni de pichetare vor avea loc şi în zilele de marţi şi miercuri.

Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

”Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Aceştia au afirmat că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursurile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui.

Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.