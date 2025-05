Impostura iresponsabilă. Cum a periclitat George Simion relația cu Franța, aliatul european care asigură securitatea României

Prestația lui George Simion la televiziunea franceză CNews a dezvăluit intenția lui de a distruge alianțele strategice. Franța este cel mai mare furnizor european de securitate pentru România, cu soldați și tehnică militară care ne protejează de Rusia. Într-un amestec ridicol de română și franceză, Simion a aruncat în aer relația cu Parisul, după cum au constatat uimiți chiar ziariștii francezi de la un post apropiat de extrema dreaptă.

Stilistica interviului acordat de Simion e relevantă pentru a înțelege mai bine personajul. Candidatul extremist a făcut paradă de cunoștințele sale de limbi străine, inclusiv cu diploma de bac unde arată că a luat 10 la franceză. Momentul adevărului a arătat altceva: Simion e incapabil să lege o frază întreagă în limba lui Moliere, a fost salvat de traducere când și-a pierdut cuvintele în fața unor jurnaliști binevoitori.

Nu e clar cum a luat 10 la bac la franceză, dar e incapabil să depășească nivelul ”furculision”. Necum să sesizeze tonul ironic al jurnaliștilor din platoul televiziunii CNews, care au înțeles rapid că au în față un impostor. Apogeul l-a atins când, incapabil să comunice în limbaj verbal o idee, a apelat la limbajul nonverbal, spre amuzamentul invitaților: și-a dus mâna la tâmplă ca să sugereze că ideea enunțată de moderator e nebunească. Pe scurt, impostură de elev agresiv care-și etalează incultura când e scos la tablă.

Mai periculos e însă conținutul mesajelor lansate cu chiu cu vai de Simion. E clar că a mers la televiziunea franceză chitit să lanseze atac după atac la adrea ”globalistului” Emmanuel Macron pentru a demonstra publicului că are curajul de a-și ataca inamicul chiar pe terenul acestuia. A lansat atacuri în rafală la Macron, Ursula von der Leyen și Soros, la adresa Ucrainei și a sistemului globalist.

”Emmanuel Macron are tendințe dictatoriale… Franța e ca Iranul, unde ayatolahii decid cine are dreptul să candideze… Nu am nevoie să fiu primit la Palatul Elysee”, a spus Simion joi seară jumate în română, jumătate în franceză. Era convins că bate la o poartă deschisă deoarece CNews e un post de televiziune anti-Macron, prietenos cu extremiștii francezi Marine Le Pen și Eric Zemmour.

Dar jurnaliștii francezi l-au pus imediat la punct. ”Franța e o democrație… Macron nu e un dictator… Ne jigniți când ne comparați cu Iranul, aici putem critica președintele fără să ne temem că bate poliția la ușă” i-au spus moderatorul și alți invitați.

Simion, nimic. El venise cu lecția făcută de acasă: atac, atac, atac, ca să puncteze la publicul ”suveranist”.

Dar toate au un cost politic. Moderatorul i-a spus-o verde-n față. ”Mergeți prea departe, nu putem compara Franța cu Iran, vă garantez. Nu cred că după aceste declarații veți fi primit prea rapid la Palatul Elysee (sediul Președinției franceze)”. Și a revenit asupra ideei că Simion a aruncat în aer relația cu președintele Macron.

Or, Franța e principalul garant european al securității României. Cu sute de militari pe teritoriul nostru, cu echipamente militare de ultimă generație, Franța e cea care ne asigură securitatea în cazul unei eventuale agresiuni ruse, alături, evident, de SUA. Franța e națiunea-lider al inițiativei NATO de descurajare a Rusiei, și tot Franța are o colaborare susținută cu România la nivel de intelligence.

Să arunci în aer intenționat această relație strategică e iresponsabil. E anti-patriotic, anti-suveranism. Ajută doar Rusia și Administrația Trump, ambele având scopul de a slăbi UE. Cu Simion președinte, apărarea României ar deveni pur și simplu mai dificilă.

Până și ziariștii francezi au sesizat incoerența și duplicitatea lui Simion față de Rusia. ”Deși îl catalogați pe Putin criminal, folosiți exact argumentele lui Putin”, i-a spus franc un invitat, excedat de atacurile candidatului extremist la adresa Ucrainei.

Interviul lui George Simion la televiziunea franceză a mai dezvăluit ceva: lipsa de cultură în sens larg a candidatului, dar mai ales a culturii politice.

A provocat revoltă pretinzând că Franța e o dictatură, deși e de o țară în care respectul pentru libertatea de exprimare e sfânt. A ales să vorbească despre religie și Dumnezeu într-o societate care a despățit demult politica de biserică. Iar cireașa de pe tort a fost asocierea cu Donald Trump și MAGA, detestați în Franța până și de extrema dreaptă. Pe scurt, Simion nu înțelege că temele dreptei radicale din Franța sunt cu totul altele decât marotele lui.

E posibil ca interviul de la CNews să fi mobilizat baza de votanți fideli, mândri că Simion i-a zis-o lui Macron chiar la el acasă. Pentru românii indeciși însă, intervenția de la televiziunea franceză e un avertisment: populismul lui Simion e cu adevărat periculos pentru securitatea țării.