Implicații ale politicii fiscal-bugetare asupra dezvoltării mediului de afaceri din România (Op-ed de Lucian Croitoru)

Textul care urmează a stat la baza prezentării pe care am făcut-o pe data de 17 octombrie 2023 în deschiderea conferinței Deloitte Tax and Legal Week 2023. În cadrul acelei prezentări m-am referit la pachetul fiscal lansat în octombrie 2023, nu atât din perspectiva implicațiilor asupra magnitudinii reducerii deficitului bugetar în anul 2024, cât mai ales din perspectiva calității ajustărilor și a schimbărilor în comportamente pe care acestea le-ar putea induce. Prezentarea mea a reunit, cu prospețime sper, sub titlul pe care l-au sugerat organizatorii, idei pe care le-am menționat pe acest blog cu diverse ocazii în perioada de dezbateri (cel puțin 2022-2023) care a precedat apariția acelui pachet fiscal.