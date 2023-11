Implicarea financiară a Emiratelor Arabe Unite în industria nucleară și în presa din Marea Britanie stârnește îngrijorare în rândurile Partidului Conservator de guvernământ

Guvernul britanic este în căutare de investitori din Abu Dhabi pentru a prelua o participație semnificativă la centrala nucleară Sizewell C, în timp ce în rândul parlamentarilor Partidului Conservator de guvernământ sporesc îngrijorările legate de o ofertă separată din Emiratele Arabe Unite, potrivit The Daily Telegraph.

Guvernul caută finanțatori pentru centrala electrică de 20 de miliarde de lire sterline din Suffolk, care va furniza în cele din urmă suficientă energie pentru șase milioane de locuințe, după ce China General Nuclear a fost retrasă din proiect anul trecut.

Marea Britanie a cheltuit aproape 100 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra partea companiei chineze de stat din participația sa de 20%, pe fondul preocupărilor legate de accesul Beijingului la infrastructura națională critică. Miniștrii caută investitori pentru a suplini deficitul de finanțare. Un fond suveran de investiții din Emiratele Arabe Unite, condus de șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietarul Manchester City, a fost abordat înainte de o decizie așteptată la începutul anului viitor, potrivit The Times.

O sursă guvernamentală a confirmat că Mubadala, care controlează active în valoare de 219 miliarde de lire sterline, a fost luată în considerare. „Ei fac parte din melanjul de opțiuni, dar nu sunt singura viabilă”, a declarat sursa.

Parlamentarii Conservatori au cerut claritate cu privire la implicarea EAU în proiectul Sizewell, având în vedere oferta simultană susținută de Emiratele Arabe Unite pentru The Daily Telegraph și revista The Spectator.

Miniștrii analizează dacă să aprobe sau nu preluarea de către Redbird Capital, o companie cu sediul în SUA, și International Media Investments, un vehicul de investiții cu sediul în Abu Dhabi, susținut, de asemenea, de șeicul Mansour. Titlurile au fost controlate anterior de familia Barclay, dar aceasta a pierdut controlul în iunie din cauza unor împrumuturi restante de 1,2 miliarde de lire sterline către Lloyds.

Duminică, prim ministrul Rishi Sunak a părut să își exprime îngrijorarea cu privire la implicațiile preluării pentru libertatea de exprimare. „A avea o presă liberă și un sector media competitiv este important pentru democrația noastră”, a declarat premierul Sunak pentru The Mail on Sunday: „Ministrul are obligația de a interveni în tranzacțiile media atunci când există un interes public pentru a face acest lucru. Există un … proces judiciar … legal și nu ar fi corect din partea mea să comentez acest lucru dincolo de aspectul general.”

Printre ceilalți potențiali ofertanți se numără șeful fondului de investiții Sir Paul Marshall și DMGT a Lordului Rothermere, proprietarul Daily Mail. Se pare că News Corp, proprietarul lui The Times, ar fi interesat de The Spectator.

Parlamentarii Conservatori au declarat că decizia de a aproba sau nu preluarea ar trebui să fie luată independent de considerațiile privind viitoarea finanțare a Sizewell C. Sir Iain Duncan Smith, fostul lider al Partidului Conservator, a declarat: „Trebuie să fie analizată în mod independent, altfel se ajunge la compromisuri. Este foarte important ca Telegraph să rămână independent și să fie liber să își conducă propria politică editorială fără nicio influență din partea viitorului cumpărător. Nu trebuie să fie legată de alte tranzacții în curs de desfășurare.”

Guvernul a investit peste 1,2 miliarde de lire sterline în dezvoltarea centralei din Suffolk, dar statul și compania energetică EDF doresc să păstreze participații de aproximativ 20% în faza de construcție și încearcă să aducă investitori privați. Aceștia au lucrat cu bancheri de la Barclays și Rothschild pentru a sonda potențiali finanțatori.

Centrica, grupul energetic care deține British Gas, se numără printre ofertanții care au luat parte la un proces inițial de precalificare, care a fost derulat de guvern luna trecută. Proiectele nucleare au avut mult timp dificultăți în atragerea de investiții private din cauza costurilor de construcție inițiale uriașe și a întârzierilor și depășirii bugetului.

Guvernul a creat legături strânse cu Emiratele Arabe Unite în ceea ce privește investițiile. În urmă cu doi ani, Mubadala și Oficiul pentru Investiții din Regatul Unit au convenit să extindă un parteneriat suveran de investiții, Emiratele Arabe Unite alocând 10 miliarde de lire sterline.

Încercarea unui șeic din Emiratele Arabe Unite de a prelua controlul asupra trustuluiTelegraph a provocat temeri că libertatea jurnaliștilor de a relata ar putea fi redusă. Ministra culturii, Lucy Frazer, a declarat că intenționează să deschidă o investigație de reglementare în legătură cu propunerea de preluare susținută de proprietarul Manchester City, șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan. Conducătorul din Abu Dhabi deține instituții media care sunt acuzate de cenzură și de raportare partizană.

The Sun a relatat în Marea Britanie că testele toxicologice au găsit cocaină și GHB, un drog pentru petreceri și sex, în corpul șeicului Khalid bin Sultan Al Qasimi, în vârstă de 39 de ani. The National a omis cauza morții într-un raport.

Caitlin McNamara, membră a personalului de la Hay Festival, a fost mediatizată pe larg în presa britanică atunci când a acuzat un șeic din EAU de molestare sexuală în februarie 2020. Ea a susținut că șeicul Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministrul toleranței din Emiratele Arabe Unite, a agresat-o într-o vilă pe o insulă privată. O căutare a numelui ei în arhiva online a The National nu a dat niciun rezultat, ceea ce sugerează că site-ul nu a acoperit povestea. Al Nahyan a negat afirmațiile, spunând că este „întristat de această acuzație, care sosește la opt luni de la presupusul incident”.

O înregistrare video difuzată într-un tribunal din Statele Unite pare să îl arate pe șeicul Issa bin Zayed Al Nahyan, fratele șeicului Mansour, bătând un comerciant afgan, dându-i foc și turnându-i sare în răni. Un fost jurnalist de la The National a declarat că ziarul „aproape că a ignorat acest lucru”, adăugând: „Acesta este momentul în care oamenii și-au dat seama că nu eram acolo pentru transparență”. Un tribunal din Emiratele Arabe Unite l-a achitat pe șeic în 2010 pentru „responsabilitate diminuată”.

The National a declarat că încarcerarea falsă a unui post-doctorand britanic sub acuzația de spionaj a fost un „caz curios” care a pus capăt „scurtei sale cariere de spion pentru serviciile de securitate britanice”. Matthew Hedges a fost închis pe viață în noiembrie 2018. El a suferit „abuzuri prelungite” în izolare și i s-a refuzat accesul la un avocat. The National a relatat că universitarul era un „operator abil”. Hedges a fost grațiat ulterior, după o campanie a familiei sale.

Prințesa Haya bint Hussein a fugit la Londra în februarie 2018 pentru a scăpa de soțul ei, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului, acuzând o campanie de hărțuire și intimidare. Au apărut afirmații mincinoase despre comportamentul șeicului în timpul procesului de divorț din decembrie 2021, care s-a soldat cu cea mai mare înțelegere din istoria juridică engleză. O căutare a prințesei Haya pe site-ul The National nu reușește să scoată la iveală relatări despre fuga ei sau despre caz.

Când șeicul Rashid bin Mohammed Al Maktoum, fiul cel mare al conducătorului emiratului Dubai, a murit în septembrie 2015, în urma unui atac de cord la vârsta de 33 de ani, presa britanică s-a întrebat cum de un bărbat aparent sănătos a putut muri atât de tânăr, relatând „acuzații de abuz de droguri și steroizi”. Daily Mail a relatat că o telegramă diplomatică americană, scursă de Wikileaks, a raportat acuzații potrivit cărora acesta „a ucis un asistent din biroul domnitorului”. The National a omis aceste detalii și a raportat „rolul semnificativ al lui Rashid în promovarea sportului”.

Un reporter străin a declarat că „poveștile au fost îngropate” la The National, în timp ce un altul a spus că „numeroase subiecte erau complet tabu”. Se susține că reportajele despre războiul din Yemen trebuiau să fie trecute prin intermediul conducerii, iar cifrele privind moartea soldaților erau „foarte sensibile”.

În primii ani de existență a ziarului, jurnaliștilor li s-a spus să înlăture imaginea unui copil în pijamale albe așezat în fața unui pom de Crăciun, deoarece era o „erezie” ca un copil musulman să fie prezentat în fața unui simbol al tradiției occidentale, se susține.

Un alt fost jurnalist a afirmat că o imagine care celebra festivalul hindus Diwali, cu legenda „Să fie lumină”, a provocat un „exercițiu de bătut din încheieturi” în redacție, deoarece s-a considerat că nu este potrivit să se facă legătura între o imagine de la un festival hindus și un text din Biblie.