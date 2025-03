Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Friedrich Merz, cel mai probabil viitorul cancelar al Germaniei

Președintele interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit joi la Bruxelles cu Friedrich Merz, președintele CDU, cel mai probabil viitorul cancelar al Germaniei, potrivit unei postări pe X.

”Mă bucur să îl cunosc pe liderul CDU, Friedrich Merz. L-am felicitat pentru victoria în alegerile recente. Am discutat despre modul în care România și Germania pot lucra împreună pentru a face UE mai puternică, mai rezistentă și mai sigură în contextul global actual. De asemenea, am subliniat importanța coordonării eforturilor noastre pentru a ne asigura apărarea și descurajarea. Am discutat despre oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul industriei de apărare”, a scris Bolojan pe X.

Partidul de centru-dreapta condus de Merz s-a clasat pe primul loc în alegerile parlamentare din Germania și negociază acum o coaliție de guvernare cu partidul de centru-stânga SPD.

Ilie Bolojan s-a întâlnit tot joi cu președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber.

Președintele interimar participă joi la Consiliul European, un summit la care liderii statelor membre UE discută despre apărarea comună în fața Rusiei.