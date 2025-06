Iga Swiatek, regina banilor în WTA: Valoare de brand uriașă pentru poloneză

Iga Swiatek domină clasamentele financiare din tenisul de câmp feminin, poloneza în vârstă de 24 de ani înregistrând o creștere a valorii brandului cu 452% în ultimii cinci ani de zile, transmite express.co.uk.

Conform sursei citate, Swiatek are în prezent o valoare de brand estimată la 390 de milioane de lire sterline, transmite Forbes Women Poland.

Iga a depășit-o fără emoții pe Emma Răducanu, britanica având o valoare a brandului de 17,5 milioane de lire sterline.

În doar cinci ani de zile (e drept, încununați de rezultate foarte bune în circuitul WTA) valoarea de brand a polonezei a crescut cu 452%.

În această perioadă, Iga a triumfat în turneele majore de la Roland Garros (în patru rânduri: 2020, 2022, 2023, 2024) și US Open (2022)

În intervalul menționat, Swiatek a adunat peste 27 de milioane de lire sterline doar din premiile din tenis, la care se adaugă aproximativ 11 milioane din contractele de sponsorizare (On Running, Visa, Porsche, Rolex, Lego, Infosys, Oshee, Lancome și Tecnifibre).

„Swiatek este din nou în fruntea listei celor mai valoroase branduri personale feminine din Polonia”, menționează Forbes Women Poland.

Top 3 branduri personale feminine din Polonia – Forbes 2025:

