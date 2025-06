VIDEO Revenirea unei campioane: Vondrousova, primul titlul WTA după triumful de la Wimbledon din 2023

Vondrousova Marketa a câștigat duminică turneul de la Berlin, acesta fiind primul titlu WTA cucerit după triumful de referință de la Wimbledon, din 2023.

Ajunsă pe locul 164 în ierarhia mondială, campioana de Grand Slam a trecut în finala de la Berlin de Xinyu Wang (locul 49 mondial) în trei seturi, scor 7-6(10), 4-6, 6-2.

Finala a durat două ore și 18 minute.

În vârstă de 25 de ani, Marketa a câștigat până acum în carieră turneele de la Biel/Bienne (2017), Wimbledon (2023) și Berlin (2025).

„Am muncit mult alături de echipa mea pentru a ajunge aici, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat aici”, a transmis, printre altele, Vondrousova.

Rezumatul finalei dintre Marketa Vodrousova și Xinyu Wang

Marketa Vondrousova defeats Wang Xinyu 7-6(10), 4-6, 6-2 to win in Berlin her first title since Wimbledon 2023.

Incredible week.

She will be unseeded and looming at Wimbledon 2025. Dangerous. pic.twitter.com/mgtTpyesr4

— José Morgado (@josemorgado) June 22, 2025