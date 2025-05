„Hainele pot conține o mulțime de emoții” / Cum au folosit bărbații de culoare moda pentru a-și exprima mândria și rezistența

Expoziția de primăvară a Costume Institute și Gala Met din acest an omagiază stilul „dandy” negru și tradiția croielilor îndrăznețe purtate de bărbații de culoare care au făcut o declarație, relatează BBC.

Dandyismul negru, subiectul mult-așteptatei expoziții de primăvară 2025 a Costume Institute de la Metropolitan Museum of Art, Superfine: Tailoring Black Style, este o temă bogată.

Un dandy este o figură masculină îmbrăcată flamboaiant, preocupată nu doar de a arăta bine, ci și de a face o declarație despre identitatea și individualitatea sa. Iar dandysmul negru este o declarație sfidătoare împotriva confinării, o celebrare a identității negre și o mișcare bazată pe rezistență, mândrie și istorie.

Povestea dandysmului negru nu începe cu hainele, ci cu absența lor. Africanii înrobiți, scrie Monica L Miller în Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), „au ajuns în America dezbrăcați fizic și metaforic, o tabula rasa pe care moda europeană și noua modă americană puteau fi impuse”.

Dandyismul a fost un răspuns critic la această situație și s-a născut din dorința de a se autodefini și de a prevedea noi posibilități sociale și politice – într-un context în care însuși conceptul de „negritate” a fost creat de opresori care nu sunt negri.

Inspirată de cartea fundamentală a lui Miller, expoziția examinează modul în care stilul masculin și, în special, dandysmul, a contribuit la modelarea identităților negre transatlantice timp de peste 300 de ani. Gala Met de la New York, plină de vedete, care va avea loc luni, va avea drept cod vestimentar tema corespunzătoare „Tailored for you”.

Copreședinții și gazdele evenimentului sunt actorul Colman Domingo, pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, rapperul A$AP Rocky și muzicianul și directorul de creație Pharrell Williams. Aceștia vor colabora cu redactorul-șef al revistei Vogue, Anna Wintour, și cu copreședintele onorific, jucătorul de baschet LeBron James.

