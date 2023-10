Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat de experți europeni notează că acest sistem informatic trebuia implementat până la finalul anului 2022, începutul lui 2023, arată o analiză Context.ro.

Moneyval este denumirea comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului.

La sfârșitul lunii iunie 2023, Context.ro a realizat un raport în care arăta cum România nu știe câți bani se spală prin criptomonede pentru că, deși fenomenul infracțiunilor cu monezi virtuale este în creștere, instituțiile statului nu au statistici despre noul trend penal.

Experții Moneyval au întărit concluzia în ultimul lor raport și, mai mult, spun că investigatorii români nici măcar nu deschid anchete privind spălarea banilor în domeniul criminalității cibernetice și nici nu au încă un software dedicat investigării blockchain.

În perioada 21 septembrie – 4 octombrie 2022, o delegație MONEYVAL a vizitat România pentru a documenta modul în care țara noastră se luptă cu rețelele de criminalitate financiară. MONEYVAL emite un raport important, o analiză globală a instituțiilor din România care sunt implicate în combaterea spălării banilor. Scopul MONEYVAL este să analizeze progresele sau regresele pe care le fac țările în acest domeniu.

“Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (instituție cheie în lupta împotriva spălării banilor, n.red.) nu are acces la instrumente analitice dedicate blockchain, care i-ar putea ajuta în activitățile de supraveghere și în analizarea rapoartelor de risc legate de tranzacțiile cu active virtuale. În prezent, nu există instrumente de vizualizare, iar extrasele de cont sunt analizate în Microsoft Excel. Schemele lanțurilor de tranzacții sunt desenate în Microsoft Word sau Microsoft Excel. Acest lucru are impedimente serioase în ceea ce privește calitatea analizei, precum și oportunitatea și pare să fie unul dintre principalele motive pentru care, până în 2021, informațiile pe care Oficiul le-a diseminat către parchete au fost în principal despre tranzacții individuale, lipsind modelele de tranzacții, precum și schemele de tranzacții și persoanele conectate. Oficiul nu are acces la instrumente analitice dedicate blockchain, care i-ar putea ajuta în activitățile de supraveghere și în analizarea rapoartelor de risc legate de tranzacțiile cu active virtuale”, precizează experții europeni în raportul Moneyval.

Mai mult, experții subliniază faptul că, deși fenomenul criminalității cibernetice este în creștere în România, instituțiile de la București nu urmăresc penal aceste cazuri.

