Grupare internaţională de traficanţi de cocaină: Grecia și Germania au destructurat o rețea în urma unor raiduri coordonate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţiile greacă şi germană au dezmembrat o grupare internaţională de traficanţi de droguri suspectată că distribuia mari cantităţi de cocaină în Germania, Grecia şi alte ţări din Uniunea Europeană, transmit dpa şi ANA, citând un comunicat emis duminică de poliţia din Atena, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timpul unor raiduri coordonate, poliţia elenă a arestat doi membri ai bandei – doi greci, de 52 şi 62 de ani – , iar autorităţile germane au reţinut alţi trei membri – un german de 66 de ani şi doi tineri de 27 şi 28 de ani, cu cetăţenie neprecizată.

Alţi membri ai bandei, ale căror identităţi rămân necunoscute, s-ar afla încă în libertate.

Cu prilejul percheziţiilor, desfăşurate în locuri care nu au fost dezvăluite, autorităţile din cele două ţări au confiscat circa 300 kg de cocaină.

Conform poliţiei ateniene, gruparea era foarte bine organizată, membrii săi având stabilite roluri precise, mergând de la coordonarea transporturilor şi recrutarea de şoferi, până la vânzarea şi distribuirea drogurilor către consumatori.

Anchetatorii greci estimează că gruparea a generat profituri ilegale de peste 5 milioane de euro până când a fost dezmembrată.

Operaţiunile antidrog din Grecia sunt concentrate frecvent pe insule precum Mykonos, cunoscute pentru prezenţa a numeroşi consumatori de narcotice bogaţi, a indicat poliţia.

Departamentul de poliţia din Atena a precizat că ancheta a fost efectuată în strânsă cooperare cu autorităţile germane, piste cruciale fiind furnizate de Administraţia antidrog a SUA (DEA).