Sorin Grindeanu declaratii PSD dupa consultarile de la Cotroceni
Grindeanu, despre congresul PSD: Va fi în această toamnă, fără dubiim/ Să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă

25 Sep

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă, transmite News.ro.

”Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Consultându-mă cu mai mulţi colegi am hotărât să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investiţiile în autostrăzi, în spitale, dar şi în «Anghel Saligny». Să trecem această perioadă, nu simplă, şi imediat după, în câteva săptămâni vom organiza congresul”, a declarat, miercuri seară, la Antena 3, liderul PSD Sorin Grindeanu.

El nu a avansat data la care ar urma să fie organizat congresul PSD, afirmând că ”va fi în această toamnă fără dubii”.

Întrebat dacă acest guvern va prinde Anul Nou, Grindeanu a răspuns: ”Prinde martie 2027, aşa scrie în protocol”.

El a recunoscut că cele trei luni de guvernare de până acum nu au fost simple şi a avertizat că PSD nu poate fi ignorat.

”Dacă ignori un partid cu forţa PSD, atât pe plan local, cât şi naţional, nu trebuie să te aştepţi că ai un drum lin”, a adăugat Sorin Grindeanu.

