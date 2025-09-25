Grindeanu, despre congresul PSD: Va fi în această toamnă, fără dubiim/ Să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Consultându-mă cu mai mulţi colegi am hotărât să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investiţiile în autostrăzi, în spitale, dar şi în «Anghel Saligny». Să trecem această perioadă, nu simplă, şi imediat după, în câteva săptămâni vom organiza congresul”, a declarat, miercuri seară, la Antena 3, liderul PSD Sorin Grindeanu.
El nu a avansat data la care ar urma să fie organizat congresul PSD, afirmând că ”va fi în această toamnă fără dubii”.
Întrebat dacă acest guvern va prinde Anul Nou, Grindeanu a răspuns: ”Prinde martie 2027, aşa scrie în protocol”.
El a recunoscut că cele trei luni de guvernare de până acum nu au fost simple şi a avertizat că PSD nu poate fi ignorat.
”Dacă ignori un partid cu forţa PSD, atât pe plan local, cât şi naţional, nu trebuie să te aştepţi că ai un drum lin”, a adăugat Sorin Grindeanu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
LIVE TEXT Sorin Grindeanu: Umflatul mușchilor nu impresionează PSD / Reforma nu înseamnă concediere / Fără unanimitate în coaliție, nu se poate merge mai departe cu reforma administrației publice locale
Sorin Grindeanu: Primul-ministru ne-a asigurat că până la sfârșitul săptămânii va fi semnată autorizația poentru hidrocentrala de la Pașcani. Toate celelalte hidrocentrale vor fi trecute printr-o ordonanță de urgență la obiective strategice de interes național / Vom vota împotriva moțiunii pe Mediu
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.