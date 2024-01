Gorghiu, despre comasarea alegerilor: N-avem voie să întindem nervii românilor cu patru tipuri de alegeri în 2024 / Ciolacu declarase că ”nu vor sărăci dintr-un exercițiu democratic”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, lider al organizaţiei PNL Argeş şi vicepreşedinte naţional al partidului, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Piteşti, că reprezentanţii coaliţiei de guvernare nu au „voie” să „întindă nervii” românilor cu patru tipuri de alegeri în 2024, iar organizarea mai multor rânduri de alegeri presupune costuri ridicate, dar şi faptul că oboseala electoratului ar putea duce la absenteism, transmite Agerpres.

„Eu, ca argeşeancă, ca om care a văzut foarte multe campanii în politica românească din 2001 încoace, vă spun că n-avem voie noi, cei din coaliţia aflată la guvernare în momentul acesta, să întindem nervii românilor cu patru tipuri de alegeri în 2024. Şi aşa cred că trebuie să fim corecţi cu cetăţenii şi să le spunem că avem priorităţi care pot fi puse într-o anumită umbră dacă ne vom concentra prea mult pe atâtea campanii electorale şi pe atâtea alegeri”, a spus senatorul Alina Gorghiu, în conferinţa de presă.

În context, ministrul Justiţiei a făcut referire şi la costurile ridicate cu organizarea acestor alegeri, dar şi la oboseala electoratului şi un eventual absenteism electoral.

„M-aş bucura ca în luna februarie să găsim o soluţie înţeleaptă, iar eu sper (…) să găsim soluţia agreată, consensuală la nivelul coaliţiei, astfel încât să eliminăm toate aceste probleme care ar putea fi create în an electoral, an electoral care întotdeauna presupune un anumit nivel de agitaţie socială, greve, proteste, le vedem cu toţii, dar presupune şi costuri destul de mari. (…) În acest an vorbim de 3,8 miliarde de lei care se cheltuie pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestor alegeri. Ca să nu mai vorbim de faptul că această economie ar fi binevenită la bugetul statului şi, un argument suplimentar, cred că am putea să evităm oboseala electoratului şi un eventual absenteism spre sfârşitul anului”, a mai afirmat ministrul Alina Gorghiu.

Context

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, la Antena 3, că românii ”nu vor sărăci dintr-un exercițiu democratic”, făcând referire la posibilitatea comasării alegerilor, dar, în același timp, a transmis că ”se pot comasa anumite alegeri”, însă ”nu dintr-un interes politic”:

”Nu cred că România va sărăci dintr-un exerciţiu democratic. Să nu devenim ridicoli. Cheltuim şi câteodată a existat o risipă a banului public, dar când e vorba de democraţie deodată devenim foarte cumpăniţi. Nu va păcăli pe români. Cine încearcă să păcălească românii cu anumite comasări, vezi Doamne că se fac economii, nu va ţine nimic. Românul nu mai poate fi păcălit”, a declarat Ciolacu.