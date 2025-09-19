Ghiduri anti-bullying în școală, lansate de o fundație specializată și Poliția Română

Patru ghiduri dedicate prevenirii, gestionării și intervenției în cazurile de bullying au fost lansate joi într-o inițiativă comună a Fundației Neuroatipic și a Direcției Siguranța Școlară, structură specializată în cadrul Poliției Române, potrivit unui comunicat.

Evenimentul, organizat la Palatul Parlamentului, s-a desfășurat cu sprijinul Comisiei pentru Învățământ.

Cele patru ghiduri reprezintă un instrument pentru toate categoriile implicate în viața școlară – elevi, părinți, cadre didactice și structuri instituționale, și oferă soluții pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de bullying.

Materialele pun accent pe recunoașterea timpurie a comportamentelor abuzive, modalități de intervenție eficiente și pași clari pentru construirea unui climat educațional sigur și incluziv.

„Bullyingul nu este doar o problemă a școlii, ci o problemă a întregii societăți. Prin aceste ghiduri, punem la dispoziția comunității educaționale instrumente practice care pot face diferența între un copil vulnerabilizat și un copil protejat”, a declarat Maria Cristina Nedelcu, președintele Fundației Neuroatipic.

„Polițiștii structurilor de Siguranță Școlară mențin un dialog permanent cu elevii, părinții și cadrele didactice, înțelegând atât preocupările adulților, cât și dificultățile cu care se confruntă copiii. În colaborare cu Fundația Neuroatipic, am realizat patru ghiduri menite să ofere sprijin concret și util. Vom rămâne o prezență activă și constantă, pentru că avem cu toții un obiectiv comun: să recunoaștem din timp semnalele de îngrijorare ale elevilor, să intervenim eficient și să construim împreună un mediu sigur, favorabil unei dezvoltări armonioase, atât la nivel personal, cât și social”, a declarat comisar-șef de poliție Leuțu-Cotroceanu Alexandru Ionuț, Director al Direcției Siguranța Școlară

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști din educație și sănătate mintală, cadre universitare, lideri ai elevilor și părinților, confirmând importanța abordării multidisciplinare în combaterea fenomenului.

Cele patru ghiduri pot fi descărcate gratuit de pe site-urile fundatianeuroatipic.ro și sigurantascolara.ro.

Prin acest demers, partenerii implicați transmit un mesaj ferm: educația pentru respect, toleranță și siguranță trebuie să devină o prioritate națională.