Gheorghe Hagi revine pe teren, luni, în echipa Legendelor Lumii, într-un meci…

gheorghe hagi, nationala, fotbal
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Gheorghe Hagi revine pe teren, luni, în echipa Legendelor Lumii, într-un meci caritabil

Articole12 Sep 0 comentarii

Gheorghe Hagi va juca luni, 15 septembrie, la Lisabona, în echipa Legendelor Lumii, care va înfrunta echipa Legendelor Portugaliei, într-un meci caritabil, transmite News.ro.

Meciul caritabil în care va evolua şi Gheorghe Hagi se numeşte The Legends Charity Game şi este unul din cele mai aşteptate evenimente fotbalistice ale săptămânii viitoare. Fondurile adunate vor fi direcţionate către comunităţile afectate de război, foamete şi sărăcie. Pe stadion sunt aşteptaţi peste 60.000 de fani, iar la nivel mondial meciul va fi privit la televizor de milioane de telespectatori. Obiectivul pe care şi-l propun organizatorii este acela de a aduna peste un milion de euro.

Surpriza cea mare pentru fani este selecţionarea boxerului ucrainian Oleksandr Usyk, campionul mondial incontestabil al categoriei grele.

Componenţa echipelor care vor evolua este următoarea:

PORTUGAL LEGENDS

Vitor Baia, Beto – portari; Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu,  Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga – jucători de câmp. Manager: Costinha.

WORLD LEGENDS:

Cech, van der Sar – portari; Marco Materazzi, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Roberto Carlos, Kaka, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Krasimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgos Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Oleksandr Usyk – jucători de câmp. Manager: Peter Schmeichel.

Partida de luni, 15 septembrie, se va disputa la Lisabona, pe stadionul Jose Alvalade, şi va începe la ora 22.00, ora României.

