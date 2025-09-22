Germania se pregăteşte pentru un scenariu cu o mie de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război cu Rusia

Armata germană îşi face planuri pentru tratarea a circa 1.000 de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război între NATO şi Rusia, în timp ce oficiali din ţările Alianţei susţin că armata rusă ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând cu anul 2029, idee respinsă de Moscova, relatează luni Reuters, preluată de Agerpres.

Potrivit medicului-şef german Ralf Hoffmann, numărul soldaţilor răniţi într-un potenţial conflict de acest fel va depinde de intensitatea luptelor şi de unităţile militare implicate. „În mod realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldaţi răniţi pe zi”, a declarat el pentru Reuters într-un interviu.

Armatele europene, inclusiv serviciile lor medicale, şi-au intensificat pregătirile pentru un potenţial conflict cu Rusia în urma invaziei în Ucraina. Germania îşi adaptează constant pregătirea medicală militară ţinând cont şi de învăţămintele trase în urma războiului aflat în desfăşurare în Ucraina.

„Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”, majoritatea rănilor nemaifiind provocate de arme uşoare, ci de drone şi muniţii ghidate, acest război caracterizându-se prin folosirea intensivă a dronelor şi a artileriei, a explicat Ralf Hoffmann.

Soldaţii ucraineni descriu un coridor infestat cu drone de-a lungul a zece kilometri de o parte şi de cealaltă a liniei frontului drept „zona mortală”. În acest spaţiu, dronele pilotate de la distanţă ale ambelor tabere pot identifica şi neutraliza rapid ţintele inamice.

„Ucrainenii adesea nu îşi pot evacua răniţii suficient de rapid întrucât dronele zumzăie deasupra lor peste tot”, de unde rezultă necesitatea unei pregătiri pentru o stabilizare prelungită a soldaţilor răniţi, uneori chiar şi ore la rând pe linia frontului înainte să poată fi realizată evacuarea lor, mai notează medicul german.

Acesta remarcă, de asemenea, că sunt necesare opţiuni flexibile de transport pentru soldaţii răniţi, menţionând că Ucraina a folosit în acest scop trenuri spital, prin urmare armata germană la rândul ei are în vedere operaţionalizarea unor trenuri şi autobuze spital şi, în plus, extinderea evacuărilor medicale pe calea aerului.

Serviciul medical al armatei germane, ce numără în prezent circa 15.000 de angajaţi, va fi extins pentru a face faţă scenariilor viitoare, pentru care este, de asemenea, preconizat un necesar de circa 15.000 de paturi de spital din capacitatea totală a spitalelor germane de aproximativ 440.000 de paturi, a mai spus în interviu Ralf Hoffmann.