Georgescu la emisiunea conspiraționistului Alex Jones: În România e un război real / Acum e  mai multă dictatură și tiranie decât era înainte de 1989 / SUA poate lupta pentru democrația din România / Îl invit pe Musk în România, pentru a vedea ce bogați suntem în resurse naturale

Călin Georgescu, candidatul cu discurs anti-occidental și pro-rus, i-a acordat un nou interviu conspiraționistului american Alex Jones în care a cerut Statelor Unite să intervină în România, pentru a recupera democrația.

Georgescu a prezentat România ca o țară în care e „mai multă tiranie și dictatură” decât era în regimul Ceaușescu și a cerut ca Statele Unite să intervină, pentru a sprijini democrația.

„E ceva ce nu pot înțelege că se întâmplă azi, în 2025. Se întâmplă ceva e rău cu acest concept al democrației, care de fapt nu mai există, pentru că e imposibil să lupți în acest război, e dictatură. E un război real. Statul și structurile lui Soros sunt în conexiune, dar nu ne dăm bătuți, vom reuși să câștigăm în final.

Vreau să închei aceste războaie, indiferent cine a început și de ce. Am fost singurul candidat, care a vorbit în timpul campaniei despre pace. Lor nu le place pacea, vor doar război. Suntem în acest punct azi, în care eu am devenit un adevărat pericol pentru stat, pentru că cred, nu doar că vorbesc, cred în pace.

Structura mă recunoaște ca cel mai mare inamic.

Adevărata putere e despre libertate și democrație. Trump și Vence sunt convins că înțeleg că SUA sunt ca o piatră principală a democrației în lume, sunt convins că vor găsi o cale să lupte pentru democrație, inclusiv în România. SUA e drapelul puterii. Dacă democrația e ucisă în România, SUA are puterea să lupte ca principal partener, prieten, în toate sensurile.

E un război împotriva democrației. Adevăratul război e între dictatură și democrație. Lupt să găsesc o cale pentru a alinia trupele, pentru a recunoaște că libertatea e cea mai importantă calitate. Acum e mai multă dictatură și tiranie decât înainte de 1989”, spune Georgescu.

El a menționat că România se află într-o situație economică dezastruoasă.

„Importăm mai mult de 90% din alimente. E o situație nebunească. E împotriva economiei. Doar România poate exporta alimente pentru toată Europa, poate exporta tot necesarul de alimente, dar acum peste 90% din alimente e importat”.

Despre pandemia Covid a spus că nu a fost vorba ”doar despre sănătate, a fost despre cum controlăm societatea”.

