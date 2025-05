George Simion: Dacă Georgescu va vrea să fie premier, îl voi nominaliza

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a reafirmat că-l va nominaliza premier pe pro-rusul Călin Georgescu în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale din 18 mai.

“În opinia mea, în opinia multor români, președintele de drept ar fi trebuită să fie Călin George și dacă va vrea, dacă va cere să fie prim ministru, îl voi nominaliza pe el pentru că el a fost cel votat de români. Respect democrația”, a spus Simion, într-un interviu acordat agenției internaționale de știri AP.

George Simion, cu peste 40% din voturi în primul tur, se va confrunta în data de 18 mai cu primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, în lupta pentru Palatul Cotroceni.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, câștigat de Călin Georgescu, a fost anulat după acuzații privind ingerința Rusiei în procesul electoral.

