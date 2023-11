Geoană își intensifică acțiunile de candidat: Aş vrea să facem echipă şi mă ajutaţi să facem din România ”innovation nation” / Avem nevoie de toţi românii, toate româncele, indiferent unde s-ar afla

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, își intensifică acțiunile specifice unui candidat la prezidențiale. În aceste zile Geoană se află în turneu prin România, după ce publicația Foreign Policy a publicat pe data 27 octombrie un articol de promovare a acestuia.

Geoană a efectuat joi o vizită la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti şi a solicitat reprezentanţilor instituţiei ajutor pentru a face din România „innovation nation”, informează ICI, printr-un comunicat.

„La NATO conduc boardul de inovare, care cuprinde structurile militare, intelligence, partea politică şi partea civilă, unde lucrăm cu industrii de la AI la Quantum şi biotehnologii, la partea de spaţiu, de cyber, tot ce înseamnă tehnologii cu dublă întrebuinţare. Cred că având aici un grup de oameni de excepţie şi cu multă experienţă, aş vrea să facem echipă şi mă ajutaţi să facem din România – ‘innovation nation’. Este un domeniu care poate fi unit cu diaspora românească. Avem nevoie de toţi românii, toate româncele, indiferent unde s-ar afla, din Sydney până în Boston, din Frankfurt până la ICI, suntem o singură echipă şi trebuie să ne punem cu toţii la treabă”, a spus Mircea Geoană.

În contextul vizitei, directorul general al ICI Bucureşti, Adrian-Victor Vevera, i-a adresat oficialului NATO mulţumiri pentru participarea la primele două ediţii ale International Conference on Cyber Diplomacy, desfăşurate în 2022 şi 2023, extinzând invitaţia pentru următoarea ediţie de anul viitor, care va avea loc în aceeaşi săptămână cu a opta ediţie a Critical Infrastructure Protection Forum. Totodată, Adrian-Victor Vevera a descris atât proiectele de cercetare aflate în derulare, cât şi viitoarele direcţii de dezvoltare.

„Am încercat să ne axăm pe zonele care sunt mai aproape de viaţa de zi cu zi. Am păstrat zona de inovare şi cercetare fundamentală, având în continuare laboratoarele şi departamentele care lucrează în această arie. Însă, totodată, ne-am orientat către zona de noi tehnologii, zona de blockchain, folosirea acestuia ca parte de criptare în comunicaţii. Avem proiecte în zona de NFT-uri pe care am dezvoltat-o şi la nivel instituţional, având în dezvoltare NFT-uri cu utility. Mai mult decât atât, am aplicat cu succes pentru finanţare atât la nivel european, NATO, cât şi internaţional, dovadă a faptului că proiectele pe care le dezvoltăm au un impact pozitiv asupra societăţii, livrând rezultate durabile”, a declarat directorul ICI Bucureşti.

Sursa citată a menţionat că această vizită demonstrează angajamentul pentru promovarea cercetării şi inovaţiei şi subliniază importanţa colaborării strânse dintre instituţii.

„ICI Bucureşti îşi continuă misiunea de a susţine excelenţa în cercetare şi inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere în România şi pentru o mai bună integrare în spaţiul european şi internaţional de cercetare”, mai scrie în comunicat.

Context

Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, va efectua vineri, 3 noiembrie 2023, o vizită oficială în municipiul Brașov, se arată într-un comunicat. Geoană va vizita o serie de unități și școli militare, însă în cursul zilei, Mircea Geoană va avea un discurs în cadrul Rethink Summit, ce se va desfășura la Hotel Ana Sport, din Poiana Brașov. De asemenea, oficialul va avea o întâlnire cu oamenii de afaceri locali, organizată de Camera de Comerț și Industrie Brașov.

Un sondaj INSCOP dat publicității la începutul lunii octombrie a arătat că Mircea Geoană este prima opţiune pentru alegerile prezidenţiale, din postura de candidat independent, având aproximativ un sfert din intenţiile de vot, urmat în ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciucă, Diana Şoşoacă, Cătălin Drulă, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor,

G4Media.ro a arătat la începutul lunii iulie cum Mircea Geoană se folosește de deplasările și de ieșirile publice în calitate de secretar adjunct al NATO pentru a lansa mesaje de candidat la prezidențiale. Geoană a vizitat baza de la Cincu (județul Brașov), dar s-a folosit de prilej pentru a participa la ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Tot acolo a declarat pentru Turnul Sfatului, în legătură cu o eventuală candidatură la prezidențiale că ”nu spun că nu sunt interesat”, o primă recunoaștere că se pregătește de alegerile de anul viitor.

G4Media a dezvăluit în iulie 2022 că fostul lider PSD se pregătește pentru candidatura la prezidențiale. Surse au declarat atunci că Mircea Geoană ar dispune și de un comitet de sprijin pentru campanie, de care s-ar ocupa în mod special soția sa, Mihaela Geoană. Mandatul lui Mircea Geoană în funcția de secretar general adjunct al NATO, pe care o ocupă din toamna anului 2019, a fost prelungit în martie cu un an.

Potrivit unui sondaj Avangarde comandat de PSD în primăvara anului trecut, Alexandru Rafila, Mircea Geoană şi Nicolae Ciucă ocupă primele trei locuri în topul încrederii, toţi cu un procent de 34%.

În octombrie 2022, în cadrul unui eveniment organizat de Academia de Științe Economice București, Mircea Geoană și-a lansat propriul proiect de țară, intitulat ”Primenirea Ideii Naționale”, care se dorește a fi ”o busolă strategică pentru următorul deceniu”.